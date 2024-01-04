Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bagaimana jika Saldo ATM Terpotong tapi Uang Tidak Keluar?

Rasbina Br Tarigan , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |19:16 WIB
Bagaimana jika Saldo ATM Terpotong tapi Uang Tidak Keluar?
Saldo ATM Terpotong (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Bagaimana jika saldo ATM terpotong tapi uang tidak keluar menarik untuk diulas. Untuk penarikan uang di ATM kini menjadi aktivitas yang sering dilakukan oleh Masyarakat untuk melakukan transaksi, terutama dalam peningkatan kebutuhan yang secara fisik.

Anjungan Tunai Mandiri (ATM) kini menjadi salah satu layanan perbankan yang banyak digunakan oleh nasabah untuk keperluan, seperti transfer hingga tarik tunai.

Masalah uang tidak keluar tetapi saldo terpotong terjadi karena system bank yang sedang down atau ATM rusak. Jika mengalami hal seperti ini ikuti prosedur laporan yang digunakan kepada bank.

Lalu bagaimana jika saldo ATM terpotong tapi uang tidak keluar? Dikutip data Okezone, berikut penjelasannya, Kamis (4/1/2024).

Jika mengalami hal tersebut maka diharapkan untuk tidak panik. Uang akan segera Kembali jika memang ada kendala teknis mesin meskipun butuh waktu proses pengembalian uang tersebut.

Halaman:
1 2
