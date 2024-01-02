Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Jika Kartu ATM BCA Kadaluarsa Apakah Uang Akan Hilang?

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |22:06 WIB
Jika Kartu ATM BCA Kadaluarsa Apakah Uang Akan Hilang?
Jika Kartu ATM BCA Kadarluarsa Apakah Uang Akan Hilang? (foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Jika kartu ATM BCA kadaluarsa apakah uang akan hilang? Masyarakat penting untuk mengetahui supaya tidak panik bila ada kejadian seperti.

ATM BCA adalah sebuah layanan unggulan yang memberikan kemudahan bagi nasabah untuk bertransaksi secara tunai dan non tunai di mesin ATM dengan jaringan luas di seluruh Indonesia

Pada umumnya, setiap nasabah bank khususnya BCA akan diberikan sebuah kartu ATM untuk memudahkan transaksi melalui rekening pribadi. Dengan kartu itu, nasabah dapat melakukan transaksi perbankan tanpa harus mendatangi kantor bank.

Akan tetapi, kartu debit BCA juga memiliki masa berlaku atau expired date. Di mana apabila ada masalah dalam kartu ATM kadaluarsa tentunya akan secara otomatis dinonaktifkan oleh pihak bank, sehingga kartu ATM tersebut tidak akan bisa digunakan oleh nasabah meski di dalamnya masih terdapat sejumlah uang.

Lantas bagaimana jika kartu ATM BCA kadaluarsa apakah uang akan hilang?

Dirangkum dari sumber web resmi milik BCA http://www.bca.co.id/ pada, Selasa (2/1/2024), nasabah tidak perlu khawatir apabila kartu ATM BCA kadaluarsa atau sudah mendekati expired date, karena uang tidak akan hilang. Sehingga transaksi tetap bisa dilakukan akan tetapi harus menggunakan kartu digital atau fitur-fitur lain yang ada di BCA mobile dan myBCA. Berikut fitur-fitur yang dapat digunakan, dia ntaranya:

Tarik/Setor Tunai dengan Fitur Cardless

Gunakan fitur cardless di BCA mobile atau myBCA untuk melakukan Tarik/Setor tunai di ATM tanpa menggunakan Kartu Debit BCA.

Membayar Sesuatu Menggunakan Teknologi QR

Nasabah masih dapat melakukan transaksi bayar belanjaan dengan menggunakan fitur QR dari BCA mobile atau myBCA di merchant yang bertanda QRIS.

