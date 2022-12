BEKASI - Harga barang pokok (bapok) masih terpantau mahal jelang Natal 2022.

Kendati demikian, pedagang barang pokok, Tina justru mengaku senang karena pembeli lebih banyak datang ke pasar.

"Saya malah senang kalau mahal. Ibu-ibu jadi pada belanja ke pasar. Karena kalau murah yang datang cuma pedagang sayur keliling. Jadi ibu-ibu banyak belinya ke pedagang keliling bukan ke pasar," ujar Tina kepada MNC Portal Indonesia di Pasar Tambun, Bekasi, Sabtu (24/12/2022).

"Terus kalau murah, ibu-ibu nawarnya lebih murah lagi. Kalau mahal justru mereka maklum," tambahnya.

Maka dari itu, Tina menyebut walaupun barang pokok banyak yang naik, pendapatannya tidak terlalu turun.

"Nggak begitu ganggu pendapatan saya, kalau kurang pun dikit aja. Karena pembeli sekarang udah maklum," tuturnya.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di pasar tradisional tersebut, cabai rawit merah dibanderol Rp60.000 per kilogram (kg) dari sebelumnya hanya Rp35.000 per kg. Sedangkan cabai rawit hijau naik Rp50.000 per kg semula hanya Rp20.000 per kg.

Kenaikan dua jenis itu juga disusul oleh cabai merah keriting yang naik Rp35.000 per kg dari sebelumnya dijajal Rp30.000 per kg.