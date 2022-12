JAKARTA – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di 2023.

“Di dalam APBN kita di tahun depan 2023, pemerintah mengasumsikan pertumbuhan ekonomi 5,3%. Lebih tinggi dari target tahun ini ya, tahun ini targetnya 5,2%,” ujar Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto dalam Special Dialogue Okezone, Senin (26/12/2022).

Namun, Eko mengatakan kalau banyaknya permasalahan global tidak begitu mendukung untuk mencapai 5,3%.

BACA JUGA:Ekonomi Indonesia Diprediksi Tumbuh 5,3% pada 2023, Ini Pemicunya

Implikasinya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus bersiap-siap untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi tahun depan.

“Kalau misalkan target penerimaan negaranya enggak sebesar yang diperkirakan. Karena penerimaan negara tetap ditarget tumbuh lebih tinggi dari tahun ini. Itu pasti memerlukan upaya yang ekstra bagaimana mencari pertumbuhan penerimaan di tengah global yang melambat yang akan berimplikasi kepada laba dari perusahaan-perusahaan,” jelasnya.

Follow Berita Okezone di Google News

Selain di sisi penerimaan, tantangan yang harus dihadapi juga terletak di sisi belanja negara. Adapun belanja di tahun depan sudah diketatkan, yakni defisit APBN terhadap produk domestik bruto (PDB) tidak boleh lebih dari 3%. Hal ini dikarenakan di tahun 2023 sudah tidak ada lagi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) alias kembali ke situasi normal. “Tentu bagi kementerian dan lembaga ini lebih menantang ya karena kalau tahun ini dia bisa agak lebih leluasa fleksibel karena ada tambahan puluhan bahkan ratusan triliun untuk dana PEN. Tahun depan enggak sebesar itu atau bahkan sudah tidak ada PEN,” terangnya. Eko juga menyebut agar daya beli masyarakat di tahun 2023 tidak melemah maka pemerintah harus fokus kepada kelas bawah. “Lebih concern sebenarnya kelas bawah untuk perlambatan ekonomi. Sehingga nanti tetap dengan anggaran yang besar itu (bantuan sosial) harus dipastikan bahwa tepat sasaran dan cepat tersampaikan untuk masyarakat bawah. Supaya enggak mengganggu daya beli mereka begitu,” pungkasnya.