JAKARTA – Wanita asal Malaysia bernama Nur Linaas Nasywaa menikah dengan laki-laki yang diketahui sebagai bosnya dan pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Caltex.

Kisah cinta keduanya pun menarik perhatian netizen. Apalagi saat beredar video dari salah satu pengguna akun TikTok .

Hal itu sekaligus membuktikan pernyataan bahwa jodoh memang dapat datang dimanapun dan kapanpun, bahkan di tempat dan waktu yang tidak disangka-sangka.

Video yang diunggah oleh akun @nriins_ memperlihatkan awal mereka bertemu. Linaas mengunggah video 'from this to this’ yang diketahui merupakan tangkapan layar obrolannya dan sang suami sebelum dan sesudah menikah.

Terlihat di sana kontak yang berawal disimpan dengan nama 'Manager Hasnul' berganti menjadi 'Husband' dengan emotikon hati.

Lanaas yang saat itu baru lulus dari Sijiil Pelajaran Malaysia (SPM) sedang mencari kerja dan mendapat panggilan untuk wawancara di dekat SPBU Caltex. Namun saat hari itu tiba, Lanaas mendatangi cabang SPBU Caltex yang salah.

"Saat itu saya baru lulus pada bulan Maret tahun ini, saya cari informasi lowongan kerja lewat Telegram. Lalu saya lihat ada lowongan di pom bensin Caltex," tulis akun @viralmedsostv1, Rabu (4/1/2022).

"Saya melamar dan dipanggil untuk wawancara. Pas saya pergi, supervisornya agak aneh, katanya tidak ada lowongan, saya kaget. Memang ada dua SPBU Caltex di dekat Kukim, Kedag, satu di dekat perumahan saya, yang lain di dekat kota," lanjutnya.

Namun Linaas tetap diterima bekerja di SPBU Caltex Kukim karena salah satu karyawannya ingin mengundurkan diri pada akhir bulan tersebut.

Suaminya yang memiliki sikap rendah hati membuat Linaas jatuh hati. Penampilannya yang sederhana dan kebiasaannya menyiram tanaman di SPBU setiap pagi bahkan membuat dia sempat berpikir bahwa sang suami merupakan seorang tukang kebun. Hubungan mereka pun semakin dekat. Sang suami yang saat itu berposisi sebagai manager Linaas kerap mengiriminya pesan. Siapa sangka obrolan sederhana mereka mengenai pelek mobil dapat berujung serius. Jarak umur mereka yang terbilang cukup jauh yaitu 10 tahun nampaknya tidak menjadi halangan mereka berdua untuk hidup bahagia. Nampak pada unggahan video @viralmedsostv1 Linaas sangat bersemangat menyiapkan segala rangkaian keperluan pernikahannya. Linaas membuat konsep pernikahan yang senada dengan warna kesukaannya, yaitu merah muda. Mulai dari undangan, hantaran pernikahan, souvenir, seragam keluarga, sepatu hak, sampai hiasan pelengkap dia pilih dengan warna merah muda. Untuk gaun pernikahan, Linaas tidak menemukan warna merah muda yang sesuai dengan keinginannya. Maka dirinya memutuskan untuk mengenakan gaun bernuansa serba putih, senada dengan sang suami.