JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan bahwa rata-rata harga pangan di Bandarlampung stabil.

Dikutip Antara, namun untuk komoditas cabai mengalami peningkatan harga di awal tahun 2023.

"Untuk harga bahan pangan rata-rata stabil pada awal tahun 2023 ini," ujarnya saat meninjau Pasar Pasir Gintung, di Bandarlampung, Sabtu (7/1/2023).

Dia pun merincikan berdasarkan dialog bersama pedagang ditemukan harga bahan pangan meliputi beras Bulog seharga Rp47 ribu per lima kilogram, beras medium Rp9.450 per kilogram, minyak Rp14 ribu per liter, telur Rp28 ribu per kilogram.

"Namun ada yang harganya masih tinggi yaitu cabai dengan harga sampai Rp50 ribu per kilogram dari harga Rp40 ribu per kilogram karena cuaca buruk ini mempengaruhi panen, meski ini masih dalam batas wajar," tambahnya.

Adapun dia melanjutkan untuk mengantisipasi krisis pangan di awal tahun, maka akan terus dilakukan pemantauan harga di pasaran.

"Oleh karena itu akan terus dilakukan pemantauan di pasar jangan sampai masyarakat berteriak karena harga mahal. Untuk harga cabai ini bisa diintervensi dengan adanya subsidi ongkos kirim," ucapnya.

Menurut dia, pemerintah mencoba terus mengamankan stok pangan yang ada, dan pemerintah daerah dapat membantu memberikan subsidi ongkos kirim untuk komoditas yang mengalami kenaikan harga seperti cabai. "Kalau kondisi hujan memang cabai ini cukup mahal, nanti pemerintah daerah bisa subsidi ongkos kirim. Tetapi kalau masih tidak turun juga akan diberikan subsidi harga yang diambil dari dana 2 persen dari biaya tidak terduga," jelasnya. Berdasarkan pantauan harga di Pasar Pasir Gintung Bandarlampung untuk harga cabai rawit berada di kisaran Rp50 ribu - Rp75 ribu per kilogram, cabai merah Rp40 ribu - Rp50 ribu per kilogram. Selanjutnya untuk ayam potong Rp35 ribu per ekor, bawang merah Rp30 ribu per kilogram, bawang putih Rp24 ribu per kilogram, beras premium Rp13 ribu per kilogram. Telur ayam ras Rp27 per kilogram, minyak goreng Rp14 ribu per liter.