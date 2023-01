JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk reksa dana yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Dalam investasi reksa dana terdapat istilah yang perlu dipahami, salah satunya adalah Nilai Aktiva Bersih (NAB).

NAB merupakan total dana atau aset suatu unit reksa dana yang dikelola oleh Manajer Investasi (MI). NAB menunjukkan nilai yang sudah bersih setelah dikurangi biaya operasional, seperti biaya manajer investasi dan biaya bank kustodian.

Angka NAB diperoleh dengan menjumlahkan total aktiva bersih yang ada di pasar kemudian dibagi dengan total unit yang ada di pasar. Umumnya produk reksa dana dijual dalam satuan Unit Penyertaan (UP).

Itulah sebabnya, muncul istilah NAB/ unit. Perlu Anda ketahui, bahwa NAB suatu produk reksa dana dapat mengalami perubahan setiap harinya, bisa naik atau turun tergantung kondisi pasar dan pengelolaan dari Manajer Investasi.

MotionTrade telah merangkum 3 (tiga) faktor yang dapat mempengaruhi NAB reksa dana, sebagai berikut:

1. Peningkatan Dana Kelolaan

Jumlah dana kelolaan diperoleh melalui dana yang ditanamkan oleh investor. Apabila jumlah dana kelolaan semakin besar, maka harga NAB/UP di produk reksadana tersebut semakin tinggi. Biasanya NAB yang sudah tinggi terjadi jika produk reksa dana sudah lama diluncurkan. Perlu Anda ingat, NAB suatu produk reksa dana yang mahal atau tinggi belum tentu menggambarkan kinerjanya.

2. Suku Bunga Bank Indonesia

Suku bunga bank atau BI Rate merupakan suku bunga yang mencerminkan kebijakan moneter yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Apabila suku bunga Bank Indonesia naik, maka investor akan memilih menarik dananya untuk dialihkan ke instrumen lain yang memberikan keuntungan lebih maksimal. Hal ini tentunya dapat berdampak pada NAB reksa dana yang berpotensi akan mengalami fluktuasi harga.

3. Perubahan Nilai Pasar Wajar (NPW)

NPW merupakan nilai yang diperoleh dari transaksi efek yang dilakukan secara bebas tanpa paksaan atau likuiditas. Umumnya NPW diatur oleh lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE). Tugas LPHE adalah menentukan harga pasar wajar berdasarkan nilai transaksi dari produk investasi yang tentunya mengalami perubahan setiap harinya.

Saat Anda memilih produk reksa dana, pastikan Anda meneliti terlebih dahulu produk yang mengalami peningkatan atau pertumbuhan NAB dari waktu ke waktu. Harga NAB sendiri belum tentu mencerminkan kinerja produk. Data lengkap mengenai NAB produk reksa dana dapat Anda akses di aplikasi MotionTrade.

