JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno meyakini bahwa wisata spontan dapat mempercepat pencapaian target 1,4 miliar pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) di 2023.

“Wisata spontan atau biasa yang dikenal wisata yang instan ini semakin terpicu dengan pelonggaran aturan PPKM, kami ingin wisata spontan jadi momentum kita untuk mengambil keputusan kebijakan-kebijakan untuk bisa kita sesuaikan,” kata Sandiaga dalam "The Weekly Brief With Sandi Uno" yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sapta Pesona, Senin (16/1/2023).

Baca Juga: Kunjungan Turis Meroket 291%, Industri Pariwisata Kembali Hidup

Menurutnya, tren perjalanan wisata secara spontan secara kuantitatif memberikan kontribusi cukup besar dalam mendorong pergerakan wisnus. Oleh karenanya Sandiaga mengimbau agar ketersediaan kursi transportasi seperti pesawat dan kereta harus ditingkatkan.

Mengingat hal itu, Sandiaga bersama jajarannya akan terus melakukan koordinasi dengan Kemenhub dan berbagai pihak terkait penambahan ketersediaan kursi baik dari luar maupun dalam negeri. Serta penambahan kapasitas transportasi darat (kereta api, Bus) dan laut.

Baca Juga: Kapal Kebo Iwa Express Tenggelam saat Bawa 23 Wisman, Sandiaga: Tingkatkan Standar Keselamatan

“Menteri Perhubungan, Bapak Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa pemulihan tingkat penerbangan dalam negeri sudah mencapai 71% sementara jumlah demandnya belum maksimal, masih 40% sampai 50%. Sedangkan penerbangan dari dan keluar negeri mencapai 33% sepanjang pemulihan pandemi,” kata Menparekraf.

Baca Juga: Mengenal POP Merek, Program Unggulan DJKI Tingkatkan Pelayanan KI di 2023

Follow Berita Okezone di Google News

Menurut Sandiaga, momentum ini berpotensi meningkatkan wisnus untuk mengunjungi desa wisata. Mengingat selama libur Natal dan Tahun Baru, desa wisata menjadi pilihan banyak wisatawan. “Melihat schedule kosong cus berangkat, kalau ada meeting ubah meetingnya jadi virtual meeting,” pungkasnya.