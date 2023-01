JAKARTA - Film keluaran Disney, Avatar: The Way of Water meraup pendapatan USD2 miliar atau setara Rp30 triliun. Hal tersebut menjadikan film ini menjadi karya ketiga James Cameron yang berhasil meraih banyak keuntungan.

Lima film lain yang mencapai keberhasilan ini antara lain “Avatar", “Avengers: Endgame”, “Titanic” Cameron, “Star Wars: The Force Awakens” dan “Avengers: Infinity War.”

Di hari Minggu lalu, "The Way of Water" telah mengumpulkan USD598 juta atau setara Rp8,97 triliun dari hasil penjualan tiket domestik dan USD1,426 miliar dari pasar luar negeri.

Avatar menjadi film berpenghasilan kotor tertinggi keenam sepanjang masa dan kemungkinan akan mengalami kenaikan peringkat mengingat penayangannya di bioskop terus berlanjut.

"Film ini sekarang telah bergabung dengan klub box office sangat ekslusif yang membuat film ini terlihat seperti tidak memiliki kendala," kata Analis Media Senior di Comscore, Paul Dergarabedian dilansir dari CNBC Internasiona, Senin (23/1/2023).

Box office telah berjuang keras untuk dapat pulih pasca pandemi, karena lebih banyak penonton yang beralih menonton di rumah, dan lebih sedikit pula film yang ditayangkan di layar lebar. Saat industri pulih, film seperti "The Way of Water" menjadi pembuktian bahwa penonton bioskop sangat ingin kembali untuk menonton film dengan blockbuster yang tinggi. dan banyak yang bersedia membayar untuk menonton tayangan premium seperti IMAX atau layar dengan format besar yang dibanderol dengan harga yang lebih tinggi.

Sementara penayangan "The Way of Water" di China tidak mencapai target yang diharapkan. Akibat dari lonjakan jumlah Covid dan pasien rawat inap. Penjualan tiket yang besar berasal dari Prancis, Jerman, dan Korea. Tercapainya jumlah USD2 miliar atau Rp30 triliun menjadi pertanda baik bagi franchise Avatar yang memiliki tiga cicilan yang telah dijadwalkan untuk rilis selama lima tahun ke depan. Hal itu juga memenuhi tujuan yang ditetapkan oleh Cameron, yang sebelumnya mengatakan film tersebut harus menjadi film berpenghasilan kotor tertinggi ketiga atau keempat dalam sejarah. "Sejalan dengan lintasan karir Cameron sebagai 'raja box office dunia', tidak heran jika usaha penyelesaian visi sutradara itu untuk dunia pandora kini tidak dapat disangkal dan telah mendapat persetujuan berupa antusias penggemar di seluruh dunia," kata Dergarabedian. Tidak ada kepastian mengenai anggaran produksi film tersebut, meskipun perkiraan berkisar antara USD250 juta hingga USD350 juta atau setara Rp3,7 triliun hingga Rp5,2 triliun, belum termasuk biaya pemasaran. "The Way of Water" harus terus mendapat penghasilan dari box office karena tidak adanya persaingan langsung di bioskop sampai pertengahan Februari nanti, ketika "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" dari Marvel Studios sebagai produksi dari Disney lainnya rilis.