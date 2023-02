JAKARTA-Terdapat 5 daerah terkaya di Provinsi Sumatera Barat yang harus Anda ketahui. Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki luas wilayah kurang lebih 42.012,80 km persegi.

Dengan luas wilayah tersebut, Sumatera Barat terpecah ke dalam 7 kota dan 12 kabupaten. Beberapa daerah di Sumatera Barat tercatat memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang tinggi.

Lantas, daerah mana sajakah itu? Berikut 5 daerah terkaya di Provinsi Sumatera Barat dari data dari BPS Sumatera Barat berdasarkan PDRB per kapita atas dasar harga yang berlaku tahun 2021.

1. Kota Padang

Sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang menjadi salah satu kota teramai di provinsi ini. Tak heran jika perekonomian di Kota Padang berjalan dengan pesat sehingga pada 2021 tercatat memiliki PDRB per kapita sebanyak Rp 65.179.471,01 berdasarkan data BPS Sumatera Barat. Jumlah tersebut rupanya naik cukup signifikan sejak tahun 2017.

Baca Juga: Hadirkan Acara Meet Eat Inspire, Hypernet Technologies Tawarkan Layanan untuk Produk Server dan Storage

Follow Berita Okezone di Google News

2. Kabupaten Agam

Selanjutnya di urutan kedua ada Kabupaten Agam yang pada 2021 lalu mengantongi PDRB per kapita sebanyak Rp 21.347.404,82. Jumlah tersebut rupanya mengalami kenaikan yang cukup lambat dari tahun sebelumnya.

3. Kabupaten Padang Pariaman

Beralih ke Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki luas wilayah terkecil di Sumatera Barat. Meski demikian, PDRB per kapita dari kabupaten ini menyentuh angka Rp 18.455.088,03 pada tahun 2021 menurut data BPS Sumater Barat.

4. Kabupaten Lima Puluh Kota

Di posisi ke empat terdapat Kabupaten Lima Puluh kota dengan total PDRB per kapita tahun 2021 sebesar Rp 16.193.413,95. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2020 setelah sebelumnya mengalami penurunan di tahun 2019.

5. Kabupaten Pasaman Barat

Terakhir adalah Kabupaten Pasaman Barat yang tercatat BPS memiliki PDRB per kapita sebanyak Rp 15.931.875,79 per tahun 2021. PDRB per kapita di kabupaten ini terus mengalami peningkatan sejak tahun 2017 hingga 2021.

Itulah deretan 5 Daerah Terkaya di Provinsi Sumatera Barat.

(RIN)