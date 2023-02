JAKARTA – Uang koin khusus pernah diterbitkan Bank Indonesia (BI). Uang koin tersebut memiliki nilai beragam, bahkan ada yang bernilai Rp850.000.

1. Uang koin khusus Rp10.000 - children of the world.

Uang koin ini memiliki gambar muka Lambang Negara Burung Garuda yang diterbitkan 1987. Sedangkan gambar belakangnnya, kegiatan pramuka dalam penanaman sejuta pohon.

Bahan uang koin ini perak kadar 0,925 dengan berat 28,28 gram

2. Uang koin khusus Rp150.000 - the children of the world

Gambar muka koin ini sama dengan uang koin khusus Rp10.000. Namun untuk bagian belakannya, anak laki-laki bermain kuda lumping.

Bahannya juga logam emas kadar 0,999 dengan berat 6,22 gram.

3. Uang koin Rp850.000 - 50 Tahun Kemerdekaan RI Ini adalah uang koin dengan nilai nominal tertinggi. Uang koin khusus ini diterbitkan 1995 dengan gampar Soeharto Presiden Republik Indonesia, Logo DHN 45, 50 bintang melingkari gambar utama dan teks 50 Tahun Kemerdekaan Indonesia. Bahan uang koin ini logam emas kadar 23 karat dengan berat 50 gram. 4. Uang koin Rp300.000 - 50 Tahun Kemerdekaan RI Bank Indonesia juga membuat uang koin Rp300.000 dengan gambar Temu Wicara Bapak Soeharto, Presiden Indonesia dengan Masyarakat. Bahan uang ini logam emas kadar 23 karat dengan berat 17 gram. Baca selengkapnya: 8 Uang Koin Khusus Indonesia, Pecahan Rp850 Ribu hingga Dibuat dari Emas