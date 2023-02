JAKARTA - Sosok Oak Phakwa Hongyok terungkap. Oak Phakwa Hongyok merupakan crazy rich anak dari konglomerat Thailand.

Nama Oak Phakwa Hongyok kini menjadi bahan perbincangan setelah akan menikah dengan

Nong Poy.

Nong Poy disebut-sebut sebagai transgender tercantik di dunia. Transgender ini memiliki nama Treechada Petcharat di identitasnya

Ternyata, Oak Phakwa Hongyok adalah pewaris Ar Jor Group yang memiliki usaha di bidang museum, restoran, dan kafe yang populer di Phuket, Thailand.

Meski putranya akan menikah dengan seorang transgender, calon mertua Nong Poy menyambut dan menerima dengan senang hati dan diperlakukan bak ratu dunia.

Rencananya, Oak Phakwa Hongyok dan Nong Poy akan menikah pada 1 Maret 2023. Kabarnya rencana pernikahan mereka akan digelar dengan mewah dan meriah, mengingat keluarga tunangan Nong Poy adalah keluarga konglomerat.

Nong Poy terlahir sebagai laki-laki pada 5 Oktober 1986 di Phang Nga, Thailand dengan nama Saknarin Marnyaporn dan memeluk agama Buddha. Meski demikian, dia sudah merasa berbeda sejak usia 4 tahun.

Mengutip dari eva.vn, Nong Poy dan Oak dikabarkan saling jatuh cinta pada pandangan pertama. Ketika awal bertemu, keduanya sedang berdoa di kuil. Setelah pertemuan pertama kali saat itu, Nong Poy dan Oak merasa cocok dan memutuskan untuk menjalin hubungan.

Kini tinggal selangkah lagi, Nong Poy transgender asal Thailand akan menjadi nyonya pewaris Ar Jor Group.

Punya fisik cantik bak perempuan tulen, Nong Poy mengikuti ajang Miss Tiffany's Universe 2004, kontes kecantikan khusus ladyboy. Dia berhasil menjuarai ajang tersebut serta menjadi Miss International Queen 2004.

Sosok Nong Poy makin melejit dan terjun ke dunia hiburan. Ia pernah membintangi sejumlah film layar lebar seperti With Love (2010), Spicy Beauty Queen of Bangkok 2 (2012), The White Storm (2013), From Vegas to Macau II (2015).

Sementara, harta kekayaan Treechada Petcharat alias Nong Poy diperkirakan mencapai USD1 juta atau sekitar Rp15 miliar, demikian seperti dilansir Glamour Path.