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10 Orang Terkaya di Dunia 2023, dari Warren Buffett hingga Bernard Arnault

Mutiara Oktaviana, Okezone · Selasa 14 Februari 2023 08:07 WIB
https: img.okezone.com content 2023 02 13 455 2764336 10-orang-terkaya-di-dunia-2023-dari-warren-buffett-hingga-bernard-arnault-1zzsYt7q8J.jpg Jeff Bezos (Foto: Reuters)
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JAKARTA - Deretan orang terkaya di dunia didominasi miliarder dari Amerika Serikat (AS). 10 orang terkaya di dunia dari berbagai lini bisnis, seperti bisnis fesyen, mobil listrik hingga sektor teknologi.

Berikut ini daftar terbaru 10 orang terkaya di dunia 2023 versi Forbes real time billionaires, Jakarta.

10. Larry Page

Kekayaan bersih: USD82,6 miliar

Sumber kekayaan: Google

Negara: Amerika Serikat

Umur: 49 tahun

9. Mukesh Ambani

Kekayaan bersih: USD83,3 miliar

Sumber kekayaan: Petrokimia, telekomunikasi

Umur: 65 tahun

Negara: India

8. Steve Ballmer

Kekayaan bersih: USD84,5 miliar

Sumber kekayaan: Microsoft

Umur: 66 tahun

Negara: Amerika Serikat

7. Carlos Slim Helu

Kekayaan bersih: USD87,6 miliar

Sumber kekayaan : Telekomunikasi

Umur: 83 tahun

Negara: Meksiko

6. Bill Gates

Kekayaan bersih: USD105,4 miliar

Sumber kekayaan: Microsoft

Umur: 67 tahun

Negara : Amerika Serikat

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5. Warren Buffett

Kekayaan bersih: USD106,8 miliar

Sumber kekayaan: Berkshire Hathaway

Umur: 92 tahun

Negara: Amerika Serikat

4. Larry Ellison

Kekayaan bersih: USD111,6 miliar

Sumber kekayaan: Oracle

Umur: 78 tahun

Negara: Amerika Serikat

3. Jeff Bezos

Kekayaan bersih: USD121,4 miliar

Sumber kekayaan: Amazon

Umur: 59

Negara: Amerika Serikat

2. Elon Musk

Kekayaan bersih: USD195,3 miliar

Sumber kekayaan: Tesla, SpaceX

Umur: 51 tahun

Negara: Amerika Serikat

1. Bernard Arnault

Kekayaan bersih: USD213,5 miliar

Sumber kekayaan: LVMH

Umur: 73

Negara: Prancis

Baca Selengkapnya: 10 Orang Terkaya di Dunia 2023, Ini Daftar Lengkapnya

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