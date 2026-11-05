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HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Siapakah Pemilik Kopi Fore? Ini Profil dan Sosoknya

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |16:07 WIB
Siapakah Pemilik Kopi Fore? Ini Profil dan Sosoknya
Pemilik Kopi Fore (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Siapakah pemilik kopi Fore? Profil dan sosoknya akan diulas dalam artikel ini. Kedai kopi kini bukan sekadar tempat membeli minuman semata, melainkan juga menjadi tempat favorit untuk orang-orang bekerja, bertemu teman, atau hanya ingin sekedar melepas penat. 

Di tengah banyaknya pilihan kedai kopi yang ada, nama Kopi Fore kian dikenal masyarakat dan kini gerainya sudah tersebar ke berbagai kota di Indonesia. Popularitas itulah yang membuat banyak orang menjadi penasaran dengan siapa sosok yang ada di balik merek tersebut. 

Lantas, siapakah sosok pemilik Kopi Fore dan bagaimana latar belakangnya? 

Profil dan Sosok Pemilik Kopi Fore

Di balik perkembangan Kopi Fore, ada sosok yang berperan besar dalam membangun dan mengarahkan bisnis ini. Sosok itu bernama Vico Lomar. Dilansir dari situs resmi milik Fore, ia merupakan salah satu pendiri sekaligus CEO perusahaan ini. 

Sebelum mendirikan Kopi Fore, Vico sudah berkarir di industri makanan dan minuman (F&B) selama kurang lebih dua puluh tahun. Berbekal pengalaman yang panjang itu, Vico akhirnya memberanikan diri untuk membuka bisnis ini. Pengalaman tersebut juga turut mempengaruhi keberhasilan Kopi Fore hingga dikenal sebagai salah satu gerai kopi terbaik di Indonesia. 

Bisnis ini berdiri dari impian Vico untuk menyuguhkan kopi yang berkualitas bagi para pelanggannya. Ia mewujudkan impian itu dengan memilih biji kopi dari petani pilihan, lalu memastikan proses pemanggangan dan pengolahannya ditangani barista yang sudah terampil. Selain kopi, Fore juga menawarkan beberapa menu lain yang inovatif dan juga trendi.

 

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