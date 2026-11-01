Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Siapakah Pemilik Kopi Janji Jiwa? Ini Profil dan Sosoknya

Muhammad Fadhil Mubarok , Jurnalis-Minggu, 01 November 2026 |15:01 WIB
Siapakah Pemilik Kopi Janji Jiwa? Ini Profil dan Sosoknya
Siapakah Pemilik Kopi Janji Jiwa? Ini Profil dan Sosoknya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Siapakah pemilik Kopi Janji Jiwa? Ini profil dan sosoknya. Siapa sebenarnya sosok di balik Kopi Janji Jiwa? Pertanyaan ini kerap muncul di benak para penikmat minuman dari merek kopi lokal tersebut. 

Dengan lebih dari seribu gerai, Janji Jiwa tercatat sebagai salah satu jaringan kedai kopi terbesar di Indonesia. Di balik kesuksesannya, ada Billy Kurniawan, sosok yang merintis usaha ini dari nol. Ya Billy adalah pemilik Kopi Janji Jiwa

Berikut profil dan sosok Billy Kurniawan, sang pemilik Kopi Janji Jiwa seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Profil dan Kisah Perjalanan Billy Kurniawan 

Billy Kurniawan dikenal sebagai pengusaha yang jarang membuka kehidupan pribadinya ke ruang publik. Berdasarkan profil Linkedin-nya, ia merupakan lulusan SMA Kristen IPEKA (2005) dan Seattle University dengan gelar B.A. di bidang Keuangan dan Pemasaran (2009).

Billy Kurniawan mengawali kariernya sebagai Account Executive di salah satu perusahaan retail makanan di Indonesia. Sebelum mendirikan Janji Jiwa, ia telah mencoba sembilan jenis usaha makanan dan minuman, tetapi semuanya gagal. Kegagalan itu justru menjadi bekal pembelajaran berharga baginya.

Tak patah semangat, Billy kembali mencoba peruntungan lewat bisnis kopi yang sesuai dengan minatnya. Dengan modal Rp70 juta, ia membuka kedai kopi kecil di ITC Kuningan, Jakarta, pada 2018 bersama istri dan seorang temannya. Di awal peluncuran, penjualan Janji Jiwa hanya berkisar 10 hingga 15 gelas per hari, atau sekitar 300 hingga 450 gelas per bulan.

Kondisi tersebut mendorong Billy bergerak lebih kreatif lewat pemasaran digital. Ia membangun citra kedainya di media sosial agar dekat dengan target pasar, lalu menggandeng sejumlah key opinion leader (KOL) dan influencer untuk mempromosikan kopinya.

Strategi itu terbukti efektif. Penjualan yang semula hanya belasan gelas per hari melonjak hingga jutaan gelas per bulan, dengan sekitar 900+ gerai tersebar di 50 kota di Indonesia. Selain kopi, Billy juga menawarkan beragam pilihan toast sebagai pendamping minuman. Pencapaian itu diraih dalam waktu satu tahun tanpa suntikan modal ventura.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/455/3249087/tepung-3Z0o_large.jpg
Bangkit dari Wabah Pisang Kepok, TEP ITB Dampingi Warga UPT Keladen Buat Singkong Jadi Tepung Mocaf Bernilai Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/455/3242327/ekonomi_kreatif-d4pg_large.jpg
Ini Cara Industri Kreatif Kembangkan Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/455/3235799/udang-ngHM_large.png
Raup Cuan Lewat Budidaya Udang Windu Metode Silvofishery
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/19/455/3230964/limbah-zguG_large.jpg
Kembangkan Desa Energi, Limbah Peternakan Disulap Jadi Cuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/19/455/3230991/kambing-jP8e_large.jpg
Sumber Cuan Baru, Raup Jutaan Rupiah dari Kambing Etawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/455/3212673/ai-pdfX_large.jpg
Cara Menghasilkan Duit dari Gemini AI 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement