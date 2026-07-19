Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Kembangkan Desa Energi, Limbah Peternakan Disulap Jadi Cuan

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 19 Juli 2026 |19:05 WIB
Kembangkan Desa Energi, Limbah Peternakan Disulap Jadi Cuan
Kembangkan Desa Energi, Limbah Peternakan Disulap Jadi Cuan (Foto: Dokumentasi PLN EPI)
A
A
A

JAKARTA - Limbah peternakan yang selama ini dianggap tidak bernilai kini menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Hal ini dilakukan oleh Kelompok Tani di Kalurahan Gombang dan Kalurahan Karangasem, Kepanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul yang berhasil mengubah limbah peternakan menjadi produk bernilai ekonomi 

Hingga pertengahan 2026, kedua kelompok telah memproduksi sekitar 14 ton pupuk organik, menghasilkan nilai ekonomi sebesar Rp15,4 Juta memberikan tambahan pendapatan masing-masing kelompok sebesar Rp7,7 juta, sekaligus menciptakan potensi penghematan biaya pembelian pupuk hingga Rp75,6 Juta bagi masyarakat. 

Sekretaris Perusahaan PLN EPI Mamit Setiawan, mengatakan bahwa pengembangan pupuk organik merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam membangun Desa Berdaya Energi yang mampu menciptakan nilai ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

"PLN EPI mendorong masyarakat untuk mengubah limbah menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat praktik ekonomi sirkular yang menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan," ujar Mamit dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (19/6/2026).

Menurut Mamit, program ini dirancang agar setiap kegiatan saling terhubung dalam satu siklus yang berkelanjutan. Limbah peternakan diolah menjadi pupuk organik, pupuk dimanfaatkan untuk membudidayakan tanaman multifungsi seperti Indigofera, Kaliandra , Jatiputih dan lain-lain sementara daun dari tanaman tersebut kembali digunakan sebagai pakan ternak. 

Siklus tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi usaha masyarakat, tetapi juga mengurangi limbah sekaligus memperkuat produktivitas pertanian dan peternakan.

Capaian tersebut menjadi bukti bahwa pengelolaan limbah ternak mampu berkembang menjadi usaha produktif yang mendukung ekonomi sirkular dan pertanian berkelanjutan. Hal ini melalui Program Desa Berdaya Energi bagian dari TJSL yang diinisiasi PT PLN Energi Primer Indonesia sejak 2024.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/19/455/3230991/kambing-jP8e_large.jpg
Sumber Cuan Baru, Raup Jutaan Rupiah dari Kambing Etawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/455/3212673/ai-pdfX_large.jpg
Cara Menghasilkan Duit dari Gemini AI 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/455/3203353/phk-tUay_large.jpg
Ini Dia Pemilik Mie Sedaap yang PHK Massal Jelang Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/455/3201091/umkm-Qra7_large.jpg
Bangkit dari PHK, Ini Kisah UMKM Binaan BRI Naik Kelas dan Go Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/455/3199720/umkm-JepY_large.jpg
Kisah Teh Herbal Lokal Berawal dari Dapur Kini Tembus Pasar Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/455/3182812/viral-4Cts_large.jpg
Ini Pemilik Ta Wan, Restoran yang Minta Maaf Usai Pelanggan Minum Cairan Pembersih
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement