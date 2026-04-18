Cara Menghasilkan Duit dari Gemini AI 2026

JAKARTA - ​Cara menghasilkan duit dari Gemini AI. Teknologi kecerdasan buatan atau (artificial intelligence/AI) seperti Gemini AI bukan lagi sekadar alat bantu pencarian, melainkan mesin penghasil pundi-pundi Rupiah bagi yang bisa memanfaatkannya dengan baik dan bijak.

Bahkan, digitalisasi dan kecerdasan buatan (AI) akan menjadi mesin baru bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tercatat, saat ini nilai ekonomi digital Indonesia hampir mencapai USD100 miliar.

"Pemerintah memandang digitalisasi dan AI sebagai mesin pertumbuhan baru bagi perekonomian Indonesia. Indonesia memiliki nilai ekonomi digital yang sangat menjanjikan, nilai ekonomi digital Indonesia hampir mencapai USD100 miliar,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Pemanfaatan Gemini AI tidak harus membutuhkan modal besar. Skill dalam menggunakan AI justru menjadi faktor utama dalam menghasilkan keuntungan. Gemini AI bisa digunakan untuk berbagai aktivitas seperti content creation, digital marketing, hingga pembuatan produk digital.

Penghasilan dari AI seperti Gemini bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah per bulan tergantung skill dan konsistensi.

Lalu bagaimana caranya menghasilkan duit dari Gemini AI? Berikut ini Okezone rangkum cara menghasilkan duit dari Gemini AI.

1. ​Jasa Pembuatan Konten

- ​Penulis Artikel & Blog: Gunakan Gemini untuk riset topik, membuat kerangka (outline), hingga draf artikel yang dioptimalkan untuk SEO.

- Copywriting Media Sosial: Buat konten untuk Instagram, Twitter (X), atau LinkedIn dalam hitungan detik untuk klien bisnis.

- ​Scriptwriter YouTube/TikTok: Masukkan ide video Anda, dan minta Gemini membuat naskah lengkap dengan instruksi visualnya.