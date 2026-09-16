Ini Cara Industri Kreatif Kembangkan Bisnis

JAKARTA - Di tengah perubahan perilaku konsumen dan semakin tingginya tuntutan terhadap efektivitas investasi pemasaran, kebutuhan brand terhadap mitra komunikasi terus berkembang. Hal ini menjadi peluang bagi industri kreatif untuk mengembangkan bisnisnya.

Tidak lagi sekadar menghadirkan kampanye yang kreatif, perusahaan kini membutuhkan partner yang mampu menghubungkan strategi, kreativitas, dan eksekusi menjadi solusi yang memberikan dampak nyata bagi bisnis.

"Ketika kami memahami bisnis, tantangan, dan tujuan mereka secara menyeluruh, kami dapat memberikan rekomendasi yang lebih relevan. Di situlah hubungan dengan klien berkembang, bukan hanya sebagai penyedia jasa, tetapi sebagai mitra yang turut memikirkan pertumbuhan bisnis mereka," kata Account Lead AnakBrand Ramadhanu dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Co-Founder & Business Development Director AnakEvent Yudha Perdana menambahkan bahwa keberhasilan sebuah event tidak hanya ditentukan oleh kelancaran pelaksanaannya, tetapi juga oleh pengalaman yang dirasakan peserta maupun klien.

"Pada akhirnya, keberhasilan event tidak hanya diukur dari apa yang terjadi di atas panggung, tetapi juga dari pengalaman yang dirasakan peserta dan nilai yang diterima klien," ujarnya.