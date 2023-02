JAKARTA - MNC Sekuritas memberikan edukasi seputar pasar modal, salah satunya melalui program edukasi pasar modal syariah.

Diketahui, MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Adapun soal zakat saham wajib ditunaikan jika total harga saham bersama dengan keuntungan investasi telah mencapai nisab dan haul.

Pemberian zakat saham dapat digunakan sebagai alternatif untuk memberikan sedekah selain dalam bentuk uang tunai atau beras.

Lantas, bagaimana cara menghitung zakat saham yang benar? Apa saja syarat wajib zakat saham? Bagaimana cara zakat saham melalui Sistem Online Trading Syariah (SOTS) MotionTrade?

Saksikan IG Live MNC Sekuritas “Menghitung Zakat Saham” pada Rabu (15/2/2023) pukul 16.00 WIB bersama Ustadz Yayan Somantri dari Dewan Pembina Rumah Zakat, dipandu oleh Equity Retail Sharia MNC Sekuritas Muh. Rusydyanto Yunus melalui instagram @mncsekuritas.

