JAKARTA- Sumber kekayaan Arif Putra Wicaksono, promotor olahraga yang pernah bekerjasama dengan PSSI. Arif Putra Wicaksono pernah mengajukan diri menjadi ketua umum PSSI 2023.

Pada 2016 lalu Arif Putra Wicaksono juga sempat maju menjadi ketua umum PSSI. Sayangnya ia tidak memenuhi persyaratan administrasi pengalaman lima tahun sepak bola. Padahal kiprah Arif Putra Wicaksono dalam dunia sepak bola sudah cukup dalam. Mengingat Arif Putra Wicaksono adalah seorang promotor sepak bola.

Kiprah Arif Putra Wicaksono dalam dunia sepak bola tidak diragukan lagi. Hadirnya Arif Putra Wicaksono membuat publik penasaran terutama terkait sumber kekayaan Arif Putra Wicaksono, promotor olahraga yang pernah bekerjasama dengan PSSI.

Arif Putra Wicaksono adalah seorang CEO dari Nine Sport Inc sebuah agensi dan promotor olahraga. Nine Sport Inc berdiri pada tahun 2006 di Jakarta. Sementara Arif Putra Wicaksono memimpin Nine Sport Inc sejak 2007 lalu.

Sumber kekayaan Arif Putra Wicaksono berasal dari Nine Sport Inc. Perusahaan Nine Sport Inc bergerak dibidang layanan penyelenggaraan acara dna pemasaran olahraga. Nine Sport Inc berlokasi di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 38, Jakarta

Sebagai promotor, Nine Sport Inc pernah membawa sejumlah klub dunia seperti Liverpool, AS Roma, Juventus, dan Chelsea ke Indonesia.

Nine Sport Inc menjalin kerjasama dengan PSSI dalam program persiapan Timnas Indonesia U-19 menuju Piala AFF U-19 tahun 2014 di Vietnam. Kerjasama tersebut menggandeng Antavaya Tour sebagai pihak ketiga.

Bekerja sama dengan PSSI bukan kali pertama bagi Arif Putra Wicaksono. Pria kelahiran 21 Oktober 1980 itu melalui Nine Sport Inc berpartisipasi memberangkatkan Timnas Indonesia U-23 ke Italia.

Arif Putra Wicaksono mengaku bangga dapat berkontribusi mengembangkan Timnas Indonesia. Ia bekerja sama dengan Badan Tim Nasional (BTN) dan PSSI.

“Sekarang Nine Sport Inc mendapat kepercayaan untuk dapat berbaris pergi bersama Timnas U-23 ke Italia dalam rangka persiapan Asian Games 2014,” ujar Arif Putra Wicaksono mengutip PSSI.

Nine Sport Inc selaku promotor memberikan yang terbaik kepada Timnas Indonesia. Arif Putra Wicaksono selaku CEO ingin memberikan kenyaman bagi para pemain. Itulah Sumber kekayaan kekayaan Arif Putra Wicaksono, Promotor olahraga yang pernah bekerjasama dengan PSSI.

