JAKARTA - Wall Street ditutup turun pada perdagangan Kamis (16/2/2023) waktu setempat. Hal ini setelah data inflasi yang kuat secara tak terduga dan penurunan klaim pengangguran mingguan menambah kekhawatiran bahwa Federal Reserve AS akan terus menaikkan suku bunga untuk menjinakkan harga tinggi.

Mengutip Reuters, Penjualan di Wall Street dipercepat di akhir sesi. S&P 500 turun 1,38% menjadi berakhir pada 4.090,51 poin.

Nasdaq turun 1,78% menjadi 11.855,83 poin, sedangkan Dow Jones Industrial Average turun 1,26% menjadi 33.696,39 poin.

Sebuah laporan Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan kenaikan harga produsen tertinggi dalam tujuh bulan di bulan Januari karena biaya produk energi melonjak.

Hal itu juga menunjukkan jumlah orang Amerika yang mengajukan klaim baru untuk tunjangan pengangguran secara tak terduga turun minggu lalu, menawarkan lebih banyak bukti bahwa pasar tenaga kerja tetap ketat.

Data ekonomi pada hari Kamis dan laporan lainnya minggu ini melukiskan gambaran inflasi yang masih membandel dan ekonomi yang tetap relatif kuat dalam menghadapi kampanye kenaikan suku bunga Fed.

"Dengan data seperti ini, Fed akan terus menaikkan suku bunga, dan tidak ada dari kita yang menginginkannya," kata Tim Ghriskey, ahli strategi portofolio senior di Ingalls & Snyder di New York. "Setidaknya ada bisikan sekarang tentang kemungkinan kenaikan 50 basis poin pada pertemuan berikutnya."

Setelah aksi jual pada tahun 2022, S&P 500 telah naik sekitar 7% sejauh ini pada tahun 2023, didorong oleh pendapatan yang optimis dan ekspektasi hati-hati bank sentral AS telah menyelesaikan beban kampanye kenaikan suku bunga.

The Fed terlihat mendorong suku bunga acuan di atas angka 5% pada bulan Mei dan mempertahankannya di atas level tersebut hingga akhir tahun.

Presiden Fed Cleveland Loretta Mester mengatakan inflasi masih terlalu tinggi, dan mencatat bahwa dia terbuka untuk menaikkan suku lebih dari yang diinginkan rekan-rekannya pada pertemuan kebijakan moneter terakhir. Presiden Fed St. Louis James Bullard juga mengatakan kenaikan suku bunga yang berkelanjutan akan "mengunci" perlambatan inflasi, bahkan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tesla Inc (TSLA.O) turun 5,7% karena pembuat kendaraan listrik mengatakan menarik kembali 362.000 kendaraan A.S. dan memperbaikinya melalui pembaruan perangkat lunak over-the-air setelah regulator mobil AS mengatakan perangkat lunak Full Self-Driving Beta dapat menyebabkan menabrak.

Pedagang menukar saham Tesla senilai USD47 miliar, terhitung seperlima dari semua transaksi di saham S&P 500.

Cisco Systems Inc (CSCO.O) naik 5,2% dan mencapai level tertinggi sembilan bulan setelah pembuat peralatan jaringan menaikkan perkiraan pendapatan setahun penuh.

Roku Inc (ROKU.O) melonjak 11% setelah perusahaan streaming video tersebut memperkirakan pendapatan kuartal pertama di atas perkiraan pasar.

Shopify Inc merosot hampir 16% setelah perusahaan e-commerce Kanada memperkirakan pertumbuhan pendapatan yang melambat untuk kuartal saat ini meskipun ada kenaikan harga dan peluncuran produk baru.

Di seluruh pasar saham AS (.AD.US), jumlah saham yang menurun melebihi jumlah yang meningkat dengan rasio 2,5 banding satu.