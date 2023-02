JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyiapkan 100 ton daging sapi dan 100 ton daging kerbau impor untuk persiapan Ramadan 2023. Daging-daging tersebut masih dalam tahap pengiriman.

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan pengadaan daging sapi dan kerbau ini dipasok dari luar negeri melalui BUMN Pangan. Impor dilakukan untuk menjaga stok dan agar tidak terjadi kelangkaan saat permintaan tinggi di waktu Ramadan.

โ€œKita telah sampaikan permintaan agar Menteri BUMN menugaskan ID FOOD untuk melakukan pengadaan daging sapi. Kita juga sudah minta BULOG untuk pengadaan daging kerbau,โ€ ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (18/2/2023).

"Kedatangan dilakukan secara bertahap, kita percepat (kedatangannya) sebelum Lebaran untuk menambah stok dan menjaga harga daging di masyarakat,โ€ sambung Arief.

Kemudian Arief mengatakan, ketika daging-daging tersebut sudah sampai ke lokasi penghentian, tahap selanjutnya akan didistribusikan dalam beberapa jenis sehingga lebih terjangkau dan masyarakat punya banyak pilihan.

Pertama jenis hot meat atau daging sapi yang langsung diperoleh dari proses setelah pemotongan sapi hidup harganya sekitar Rp135 ribu-Rp140 ribu per kg, kemudian daging sapi beku/frozen yang didatangkan dari Brazil harganya kurang lebih Rp110 ribu per kg, dan daging kerbau dengan harga sekitar Rp80 ribu per kg.

โ€œKita kasih pilihan, masyarakat mau pilih yang mana, daging sapi dari sapi hidup yang baru di sembelih, daging sapi frozen, daging kerbau,โ€ jelasnya.