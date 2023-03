JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa Indonesia menjadi salah satu negara di seluruh dunia yang masuk kategori berhasil menangani pandemi Covid-19.

"Yang jelas dibandingkan dengan rata-rata dunia, kita masuk negara yang berhasil menangani Covid-19 ini," kata Jokowi dalam sambutannya pada Penghargaan Penanganan Covid-19 yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (20/3/2023).

Pengakuan Indonesia berhasil menangani Covid-19, kata Jokowi, usai mendapatkan pengakuan dari Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom dan Universitas Johns Hopkins.

"Di bulan Juni 2022 Dirjen WHO Tedros Adhanom menyampaikan bahwa penanganan Covid-19 di Indonesia termasuk yang terbaik dan cakupan vaksinasi juga masuk yang terbaik. Yang ngomong bukan kita yang ngomong dirjen WHO," kata Jokowi.

"Kemudian di September 2021 juga Johns Hopkins University juga menyampaikan Indonesia sebagai one of the best in the world dalam menurunkan kasus Covid. Yang ngomong juga bukan kita, bukan kita yang ngomong mereka yang berbicara," tambahnya.

Jokowi meyakini bahwa Indonesia berhasil menekan angka penularan, dan menekan angka kematian akibat pandemi Covid-19. "Dan kita juga berhasil menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Terbukti tahun yang lalu kita tumbuh growth kita di angka 5,31%," pungkasnya

