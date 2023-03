JAKARTA – Strategi bisnis perusahaan agensi agar bisa bersaing. CO-Founder&Creative Director-Epilog Creative Agency Dey Fitria mengungkapkan strategi agar agensinya selalu dipakai jasanya oleh perusahaan brand.

Dia menyebutkan, pihaknya selalu memiliki value yang berangkat dari story telling.

"Kita selalu berangkat dari story telling jadi ketika kita ada brand datang sama kita, kita investasi banyak banget duduk ngobrol lama sama si brand itu kayak kalian tuh valuesnya apa sih kalian tuh mau di-persif seperti apa sebagai brand," tuturnya dalam Outside Podcast Aksi Nyata yang disiarkan melalui Youtube Partai Perindo, Kamis (30/3/2023).

Dey menyebut, dengan demikian, pihaknya bisa membangun sebuah narasi yang nantinya dapat diolah menjadi sesuatu dalam konten di sosial media.

"Jadi keyword -nya adalah kalau gue bersaingnya bisa dibilang epilog itu sangat we are very big in story telling gitu jadi approach kita berkomunikasi itu bukan cuma sekedar bikin konten visual dengan grafis yang indah tapi yang bercerita gitu loh yang ada nafasnya yang ada jiwanya gitu di setiap konten di setiap aktivitas," paparnya lebih lanjut.

Oleh sebab itu, Dey menilai setiap agensi harus memiliki ciri khusus agar jasanya selalu dipakai oleh perusahaan brand.