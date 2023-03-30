JAKARTA - Program unggulan Partai Perindo Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntuklndonesia, hari ini mengusung tema: Tips Berbisnis Ala Creative Agency dengan narasumber Dey Fitria (CO-Founder & Creative Director-Epilog Creative Agency).
“Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntuklndonesia hari ini bersama Dey Fitria (CO-Founder & Creative Director-Epilog Creative Agency) dengan tema: Tips Berbisnis Ala Creative Agency,” tulis Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) seraya membagikan e-flyer kegiatan pada laman Instagram miliknya, Kamis (30/3/2023).
Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntuklndonesia tayang di Instagram, Facebook, Twitter, YouTube dan Website Partai Perindo, RCTI+, Okezone, Sindonews, iNews.id, mulai pukul 16.00 WIB.
“Catat jadwal tayangnya ya biar kamu ngga ketinggalan buat simak Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesia,” kata HT.
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(dni)