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Tips Berbisnis Ala Creative Agency di Podcast Aksi Nyata Hari Ini Pukul 16.00 WIB

Tim Okezone, Okezone · Kamis 30 Maret 2023 12:31 WIB
https: img.okezone.com content 2023 03 30 455 2790041 tips-berbisnis-ala-creative-agency-di-podcast-aksi-nyata-hari-ini-pukul-16-00-wib-PwRB5k1sH5.jpg Tips Berbisnis Ala Creative Agency di Podcast Aksi Nyata Hari Ini
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JAKARTA - Program unggulan Partai Perindo Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntuklndonesia, hari ini mengusung tema: Tips Berbisnis Ala Creative Agency dengan narasumber Dey Fitria (CO-Founder & Creative Director-Epilog Creative Agency).

“Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntuklndonesia hari ini bersama Dey Fitria (CO-Founder & Creative Director-Epilog Creative Agency) dengan tema: Tips Berbisnis Ala Creative Agency,” tulis Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) seraya membagikan e-flyer kegiatan pada laman Instagram miliknya, Kamis (30/3/2023).

Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntuklndonesia tayang di Instagram, Facebook, Twitter, YouTube dan Website Partai Perindo, RCTI+, Okezone, Sindonews, iNews.id, mulai pukul 16.00 WIB.

“Catat jadwal tayangnya ya biar kamu ngga ketinggalan buat simak Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesia,” kata HT.

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