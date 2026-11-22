Buka Peluang Ekonomi Masyarakat dengan Urban Farming, Ini Caranya

Buka Peluang Ekonomi Masyarakat dengan Urban Farming, Ini Caranya (Foto: Freepik)

JAKARTA - Membuka peluang ekonomi masyarakat dengan pengembangan urban farming. Hal ini akan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat

Salah satunya melalui pengembangan urban farming hidroponik terintegrasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di Kelurahan Pamusian, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Program yang dimulai pada November 2026 ini melibatkan 25 penerima manfaat melalui pengembangan 480 lubang tanam hidroponik, pelatihan, serta pendampingan usaha pertanian produktif.

Plh. Sekretaris Perusahaan PLN EPI Candra Bastian Rahadi menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menciptakan nilai tambah bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional melalui pemberdayaan yang berkelanjutan.

"Melalui pengembangan 480 lubang tanam hidroponik dan pendampingan kepada 25 penerima manfaat, kami ingin mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif yang dapat dikelola secara mandiri dan berkelanjutan," ujar Candra dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (22/11/2026).

Menurut Candra, integrasi hidroponik dengan kawasan TPS3R juga menjadi upaya mengoptimalkan pemanfaatan ruang perkotaan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan.

Program ini diharapkan dapat menjadi model pemberdayaan berbasis komunitas yang dapat dikembangkan di wilayah lainnya.