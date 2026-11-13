Libatkan Pelajar, Ubah Sampah Jadi Penggerak Ekonomi Sirkular

JAKARTA - Setiap hari, sisa makanan dan dedaunan yang sebelumnya berakhir sebagai sampah kini memiliki perjalanan berbeda di sejumlah sekolah di Kabupaten Sumbawa Barat.

Sampah organik dipilah, dikumpulkan, lalu diolah oleh pelajar dan guru di Rumah Kompos (Rumpos). Dari kegiatan sederhana ini tumbuh kebiasaan baru untuk melihat sampah bukan sebagai beban, melainkan sumber daya yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat.

Hal ini melalui Program Pengelolaan Sampah di Sekolah (PPSS) yang diinisiasi oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara (Amman), salah satu perusahaan tambang tembaga dan emas terbesar di Indonesia.

Melalui edukasi 3R (Reduce, Reuse, Recycle), pelatihan pengomposan, dan penyediaan fasilitas pendukung, program ini mendorong sekolah menjadi pusat pembelajaran sekaligus penggerak ekonomi sirkular. Para pelajar tidak hanya belajar mengelola sampah, tetapi juga membawa kebiasaan tersebut ke lingkungan keluarga dan masyarakat.

“Melalui Program Pengelolaan Sampah di Sekolah, kami ingin menguatkan sekolah sebagai pusat transformasi pengetahuan dan perilaku, tempat generasi muda belajar melihat limbah sebagai sumber daya yang dapat memberi manfaat, sekaligus menumbuhkan semangat melindungi lingkungan,” ujar Vice President Policy & Permitting dan Social Impact Amman Priyo Pramono dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Hingga 2025, PPSS telah berjalan di enam sekolah percontohan dan melibatkan 2.491 pelajar serta guru dan 444 rumah tangga. Lebih dari 158 ton sampah organik telah dimanfaatkan dan menghasilkan lebih dari 50 ton kompos Posta (Kompos Sekolah Kita). Kompos tersebut digunakan untuk kebun sekolah, pertanian masyarakat, hingga mendukung kegiatan reklamasi tambang Amman