Ekonomi Sirkular di RI Diperkuat, Olah Sampah Jadi Cuan

JAKARTA - Ekonomi sirkular berbasis masyarakat telah menunjukkan dampak nyata. Program ini mengubah sampah organik dengan media maggot black soldier fly (BSF) menjadi kasgot (bekas maggot) dan pupuk organik cair (POC) yang memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Sekretaris Perusahaan PLN EPI Mamit Setiawan mengatakan bahwa, pogram maggot BSF merupakan wujud komitmen perusahaan yang tidak hanya menyelesaikan persoalan lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat.



"PLN EPI meyakini bahwa transisi menuju keberlanjutan harus dimulai dari solusi yang dekat dengan masyarakat," katanya di Jakarta, Kamis (20/8/2026).



Program BSF ini berjalan hampir 2 tahun sejak diluncurkan pada 2024 dengan kolaborasi PLN EPI dan PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (BAg) di Desa Karangasem, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Program ini dikelola oleh Bank Sampah Ngupadi Rejeki Karangasem.



"Program maggot BSF membuktikan bahwa sampah organik dapat diolah menjadi sumber daya bernilai ekonomi sekaligus memperkuat ekonomi sirkular. Kami berharap model ini dapat terus berkembang dan direplikasi di berbagai daerah sehingga manfaatnya semakin luas," ujar Mamit.



Sementara itu, Ketua Bank Sampah Ngupadi Rejeki Karangasem Riyanta menyampaikan bahwa program tersebut telah mengubah cara pandang masyarakat terhadap sampah organik.



"Kini masyarakat tidak lagi melihat sampah sebagai limbah, melainkan sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi. Selain lingkungan menjadi lebih bersih, masyarakat juga memperoleh manfaat melalui penghematan biaya pakan, pupuk organik, dan peningkatan pendapatan kelompok," kata Riyanta.