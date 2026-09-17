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RI Sulap Sampah Jadi Sumber Energi, Ini Skemanya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |11:38 WIB
RI Sulap Sampah Jadi Sumber Energi, Ini Skemanya
RI Sulap Sampah Jadi Sumber Energi, Ini Skemanya (Foto: Dokumentasi)
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JAKARTA - Sampah akan disulap menjadi energi. Hal ini melalui pengembangan Decentralized Waste Management (DWM) di Kota Bandung, Jawa Barat.

Dengan DWM ini menjadi langkah awal pengembangan sistem pengelolaan sampah terdesentralisasi di Kota Bandung melalui koordinasi, penjajakan, pengkajian, dan penilaian potensi DWM. 

Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mengolah sampah lebih dekat dengan sumbernya sekaligus membuka peluang pemanfaatan hasil pengolahan sebagai sumber energi dan produk bernilai tambah.

Managing Director Development Investment Danantara Development Management Fund (DDMF) M Rachmat Kaimuddin mengatakan, pengembangan DWM perlu didorong menuju implementasi agar dapat menunjukkan bahwa persoalan sampah dapat ditangani melalui pendekatan yang lebih terintegrasi. Bandung menjadi salah satu lokasi awal yang disiapkan untuk menguji penerapan model tersebut sebelum dikembangkan di daerah lain.

"Pengelolaan sampah tidak cukup dijawab melalui pembahasan dan kajian, tetapi harus segera dibuktikan melalui implementasi di lapangan. Bandung menjadi salah satu lokasi awal untuk menunjukkan bahwa model pengelolaan sampah terdesentralisasi dapat dijalankan dan selanjutnya direplikasi di daerah lain," kata Rachmat dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Pengembangan DWM ini ditandai dengan penandatanganan komitmen antara PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) bersama PT Danantara Development Management Fund (DDMF), PT Rekayasa Industri (Rekind), PT Pertamina Power Indonesia (PNRE), dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung di Wisma Danantara Indonesia Jakarta, Senin 14 September 2026.

Komitmen bersama tersebut mencakup identifikasi permasalahan, kebutuhan dan prioritas pengelolaan sampah di Kota Bandung, serta kajian terhadap alternatif teknologi pengolahan. Penilaian juga akan mencakup aspek teknis, lingkungan, sosial, ekonomi, komersial, finansial, hukum, kelembagaan dan tata kelola.

Para pihak juga akan mengidentifikasi lokasi potensial dengan mempertimbangkan kesiapan lahan, akses, utilitas, tata ruang dan lingkungan. Dari sisi bahan baku, kajian mencakup sumber, volume, karakteristik, kontinuitas, pengangkutan hingga mekanisme penyediaan sampah. Hasil pengolahan selanjutnya akan dijajaki pemanfaatan maupun penyerapannya sesuai kebutuhan.

Dalam pengembangan tersebut, PLN EPI berperan sebagai calon pembeli atau penyerap produk hasil pengolahan DWM. PLN EPI akan menyampaikan kebutuhan dan spesifikasi indikatif produk serta melakukan penelaahan awal terhadap aspek teknis, kualitas, kuantitas, kontinuitas, logistik dan potensi pemanfaatannya sebagai bagian dari rantai pasok energi primer.

 

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