Proyek Waste to Energy Musnahkan Sampah 400 Ribu Ton per Tahun, Hasilkan Listrik untuk 22 Ribu Rumah

JAKARTA - Managing Director (MD) Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia Rohan Hafas mengatakan, program waste to energy (WtE) akan membakar sampah sekitar 400 ribu ton per tahun untuk diolah menjadi energi listrik untuk 22 ribu rumah tangga.

Dia menjelaskan asumsi tersebut merupakan hasil perhitungan dari pembangunan pabrik yang ditargetkan menyasar di 33 kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini progres pembangunan dari 33 pabrik tersebut masih berprogres, 8 di antaranya sudah menemukan investor potensial dan sisanya masih dalam tahap penjajakan.

"Kalau Indonesia sudah menjalankan di 33 kota, belum menyelesaikan masalah keseluruhan. Kalau 33 pabrik berjalan, itu Sekitar 400 ribu ton sampah per tahun diolah," ujarnya dalam media briefing di Kantor Danantara, Kamis (9/4/2026).

Dia menjelaskan dari pengelolaan sampah 400 ribu ton per tahun tersebut, diperkirakan sekitar 360 ribu ton emisi yang dihasilkan dari sampah dapat ditekan. Selain itu, energi yang dihasilkan dari pembakaran sampah mencapai 120 gigawatt, yang setara dengan kebutuhan listrik bagi sekitar 22 ribu rumah tangga.

"Sehingga kalau 400 ribu ton sampah hilang, 360 ribu emisi akan berkurang, listrik 120 giga watt diperoleh dari sampah yang cukup untuk 22 ribu rumah tangga dapat listrik dari sampah," tambahnya.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan potensi besar pengembangan WtE di berbagai daerah, mengingat jumlah kota di Indonesia yang jauh lebih banyak dari 33 lokasi awal implementasi.