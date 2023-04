JAKARTA – Wall Street ditutup menguat pada perdagangan hari ini. Penguatan bursa saham AS ditopang oleh saham keuangan dan industri.

Mengutip Reuters, Selasa (18/4/2023), indeks Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 100,71 poin, atau 0,3%, menjadi 33.987,18; S&P 500 (.SPX) naik 13,68 poin, atau 0,33%, pada 4.151,32; dan Nasdaq Composite (.IXIC) menambahkan 34,26 poin, atau 0,28%, ke 12.157,72.

Pasar mengukur kesehatan keuntungan perusahaan dan ekonomi setelah beberapa bank memulai laporan kuartal pertama dengan hasil yang kuat minggu lalu.

Sementara itu, The Fed New York mengatakan pada hari Senin barometer aktivitas manufaktur di Negara Bagian New York meningkat untuk pertama kalinya dalam lima bulan pada bulan April, membantu memperkuat kasus bagi bank sentral AS untuk menaikkan suku bunga pada pertemuan bulan depan.

"Pasar berada dalam mode menunggu dan melihat," kata Angelo Kourkafas, ahli strategi investasi di Edward Jones. "Kami memiliki banyak pendapatan perusahaan di depan kami dan keputusan suku bunga Fed dalam beberapa minggu."

Di antara sektor S&P 500, keuangan (.SPSY) naik 1,1%, industri (.SPLRCI) naik 0,8% sementara kelompok real estat berbobot lebih rendah (.SPLRCR) naik 2,2%. Namun energi (.SPNY) turun 1,3%. Saham induk Google Alphabet Inc (GOOGL.O) turun 2,7%, membebani S&P 500 dan Nasdaq, setelah laporan bahwa Samsung Electronics Korea Selatan (005930.KS) sedang mempertimbangkan untuk mengganti Google dengan Bing milik Microsoft (MSFT.O). sebagai mesin telusur default di perangkatnya. Investor sedang menunggu lebih banyak laporan dari bank-bank besar AS minggu ini, termasuk Goldman Sachs Group Inc (GS.N), Bank of America Corp (BAC.N) dan Morgan Stanley (MS.N), setelah saham kelas berat termasuk JP Morgan Chase & Co ( JPM.N) menuai rezeki tak terduga dari pembayaran bunga yang lebih tinggi minggu lalu. Perusahaan lain yang akan dilaporkan minggu ini termasuk Johnson & Johnson (JNJ.N), Tesla Inc (TSLA.O) dan Netflix Inc (NFLX.O).

