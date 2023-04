JAKARTA - Wall Street berakhir lebih rendah pada perdagangan Rabu (12/4/2023) waktu setempat setelah risalah dari pertemuan kebijakan Maret Federal Reserve mengungkapkan kekhawatiran di antara beberapa anggota Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) mengenai krisis likuiditas bank regional.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (.DJI) turun 38,29 poin atau 0,11% menjadi 33.646,5; S&P 500 (.SPX) kehilangan 16,99 poin, atau 0,41%, pada 4.091,95; dan Nasdaq Composite (.IXIC) turun 102,54 poin, atau 0,85%, menjadi 11.929,34.

Risalah The Fed mengikuti laporan inflasi yang lebih dingin dari perkiraan yang menyangkal data dasar yang lebih kaku dan memperkuat kemungkinan kenaikan suku bunga kebijakan lain ketika Fed bersidang bulan depan.

Ketiga indeks saham utama AS mengalami jungkat-jungkit sepanjang sesi ditutup di wilayah negatif.

"Risalahnya jelas bahwa ada kekhawatiran Fed yang sedang berlangsung sehubungan dengan krisis perbankan serta kenaikan harga," kata Greg Bassuk, chief executive officer AXS Investments di New York.

Indeks mulai berputar karena pelaku pasar mengurai Indeks Harga Konsumen (CPI) Departemen Tenaga Kerja.

Laporan itu, tentang harga yang dibayar konsumen perkotaan untuk sekeranjang barang dan jasa, datang di bawah ekspektasi analis, menunjukkan bahwa upaya Fed untuk menjinakkan inflasi mulai berlaku.

Namun, CPI inti - yang menghapus item makanan dan energi yang mudah menguap - menyentuh konsensus bull's eye, dan tetap jauh di atas tingkat target rata-rata tahunan The Fed sebesar 2%.

"Minggu ini adalah titik belok karena investor mencari pijakan yang lebih pasti sebelum pendapatan perusahaan dan laporan PPI (harga produsen) yang keluar besok," kata Bassuk.

"Data (Ekonomi) sangat beragam sehingga investor bereaksi berlebihan terhadap petunjuk positif atau negatif dari kebijakan kenaikan suku bunga Fed. Volatilitas akan berlanjut, investor harus mengencangkan sabuk pengaman mereka. Ada begitu banyak hal yang terjadi sekarang yang menyebabkan ketidakpastian baik untuk Wall Street."

Sekilas, pasar keuangan memperkirakan kemungkinan 70% dari kenaikan suku bunga 25 basis poin pada akhir pertemuan kebijakan FOMC bulan depan.

Katalis penggerak pasar berikutnya kemungkinan adalah musim pendapatan kuartal pertama, yang dimulai pada hari Jumat dengan hasil dari tiga bank besar - Citigroup Inc (C.N), JPMorgan Chase & Co (JPM.N) dan Wells Fargo & Co (WFC .N).

Analis sekarang mengharapkan pendapatan S&P 500 kuartal pertama agregat turun 5,2% tahun-ke-tahun, pembalikan mencolok dari pertumbuhan tahunan 1,4% yang terlihat pada awal kuartal.

Di antara 11 sektor utama S&P 500, tujuh berakhir di wilayah negatif, dengan consumer discretionary (.SPLRCD) menderita persentase kerugian terbesar. Industrials (.SPLRCI) memimpin perolehan.

American Airlines Group Inc (AAL.O) turun 9,2% setelah memperkirakan laba kuartal pertama yang lebih rendah dari perkiraan.

Masalah yang menurun melebihi jumlah yang maju di NYSE dengan rasio 1,08 banding 1; di Nasdaq, rasio 1,69 banding 1 disukai yang menolak.

S&P 500 membukukan 12 tertinggi baru dalam 52 minggu dan dua terendah baru; Nasdaq Composite mencatat 64 tertinggi baru dan 187 terendah baru.

Volume di bursa AS adalah 10,40 miliar saham, dibandingkan dengan rata-rata 11,78 miliar selama 20 hari perdagangan terakhir.