JAKARTA – Perbandingan biaya admin belanja di Tokopedia Vs Shopee. Kabar kurang menggembirakan bagi Anda para penikmat belanja online. Per 2 Mei 2023. Biaya jasa Aplikasi Tokopedia naik dari sebelumnya Rp1.000 menjadi Rp2.000 sampai Rp3.000 per sekali transaksi.

Sebagai informasi saja, bagi setiap pembeli yang akan menyelesaikan transaksi (Check Out) di Tokopedia, selama ini dikenai dua tarif, meliputi biaya jasa aplikasi dan biaya layanan.

Pengenaan biaya jasa aplikasi Rp2.000 berlaku untuk pengguna yang membeli produk dengan nominal transaksi di bawah Rp1.000.000 ke atas, biaya jasa aplikasi Tokopedia yakni Rp3.000.

Sebagai contoh, aplikasi seseorang ingin membeli barang di Tokopedia dengan nominal transaksi Rp200.000, maka pembeli diharuskan membayar tambahan biaya Rp3.000 yang meliputi biaya jasa aplikasi Rp2.000 dan biaya layanan Rp1.000.

Total biaya yang harus dikeluarkan pembeli sebesar Rp3.000 tersebut belum termasuk biaya untuk ongkos pengiriman (ongkir) dan biaya asuransi ekspedisi.

Kenaikan biaya jasa aplikasi juga dilakukan guna mendukung bisnis jangka panjang Tokopedia yang kini sudah bergabung dengan Gojek Indonesia dalam ekosistem GoTo (PT Goto Gojek Tokopedia Tbk).

Tokopedia juga akan mengenakan biaya tambahan, yakni sebesar 2% dari total harga barang apabila metode pembayaran dilakukan dengan pembayaran dilakukan dengan pembayaran di tempat alias COD. Yang mana pembeli membayar barang yang dipesannya melalui kurir saat barang diantar ke alamat tujuannya.

Secara rinci, berikut komponen biaya transaksi pembeli di Tokopedia: • Biaya layanan Rp1.000 (gratis apabila menggunakan GoPay) • Biaya jasa aplikasi : Rp2.000 (transaksi di bawah Rp1.000.000) • Biaya jasa aplikasi :Rp3.000 (transaksi Rp1.000.000 ke atas) • Biaya layanan COD: 2% dari total harga barang (apabila pembelian dilakukan melalui COD) Bagaimana dengan Shopee? Pesaing paling sengit Tokopedia dalam persaingan pemain marketplace papan atas di Tanah Air adalah shopee Indonesia. Sama halnya dengan si hijau, si orang ini juga mengenakan tarif bagi para pembeli yang berbelanja di aplikasinya. Namun, siapa yang beli mahal antara keduanya dalam pengenaan biaya antara Tokopedia dan Shopee? Jika pembeli di Tokopedia dikenai dua biaya wajib, yakni biaya jasa aplikasi dan biaya layanan, di Shopee juga memberlakukan dua biaya, mereka menyebutnya dengan biaya penangan dan biaya layanan. Untuk penjelasan masing-masinng biaya dalam transaksi pembelian di Shopee adalah sebagai berikut: 1. Biaya layanan Dikutip dari halaman tanya jawab di lama resminya, biaya layanan adalah biaya untuk pengembangan teknologi pada Sopee. Di mana biaya tersebut dikenakan untuk pembeli setiap kali bertransaksi. Besarannya adalah sebesar Rp1.000 per sekali transaksi. Biaya ini dikenakan setelah pengguna melakukan 4 kali transaksi sejak membuka akun Shopee untuk pertama kalinya. 2. biaya penanganan Biaya penanganan pada Shopee diberlakukan berdasarkan metode transaksi pembayaran. Apabila pembeli melakukan pembayaran pesanan dengan menggunakan metode transfer bank, baik melalui ATM maupun mobile banking. Besaran biaya penanganan adalah sebesar Rp1.000 Biaya penangan berbeda yakni sebesar Rp2.500 apabila pembayaran melalui agen atau mitra seperti Alfamart, Indomaret dan sebagainya. Biaya penangan bisa jauh lebih mahal apabila metode pembayaran dilakukan dengan metode COD. Tarif biaya penangan ini bervariasi, lebih detailnya sebagai berikut: • Biaya penanganan untuk pemesanan COD pertama hingga ketiga: 0% • Biaya penanganan untuk pemesanan COD keempat hingga seterusnya: 4% • Pembeli yang berstatus sebagai dropshipper: 9% Sementara apabila metode pembayaran menggunakan dompet digital ShopeePay maupun rekening Sea Bank, ShopeePay tidak mengenakan biaya layanan pada pembeli. Ini karena kedua platfrom tersebut masih dimiliki Shopee. Kesimpulanan mana yang lebih mahal Jika mengakumulasi dari informasi yang sudah disampaikan di atas, maka biaya yang dikeluarkan pembeli sangat relative tergantung dari berbagai ketentuan, terutama pada metode pembayaran dan total harga barang. Artinya, biaya transaksi pada Tokopedia bisa sama, lebih mahal atau sebaliknya, bisa lebih rendah dibandingkan dengan Shopee. Berikut ini perhitungan biaya yang dikeluarkan apabila seseorang berbelanja di Tokopedia dan Shopee, dengan menggunakan asumsi harga barang yang dibeli sama-sama bernilai Rp100.000, dan pembayaran dilakukan dengan dua metode, transfer bank dan COD 1. Metode pembayaran transfer bank Tokopedia Biaya yang dikeluarkan pembeli saat transaksi di Tokpedia dengan transfer bank meliputi: • Biaya layanan : Rp1.000 • Biaya jasa aplikasi: Rp2.000 Total biaya yang harus dikeluarkan pembeli di Tokopedia dengan metode transfer bank adalah sebesar Rp3.000 Shopee Biaya yang dikeluarkan pembeli saat bertransaksi di Shopee dengan transfer bank meliputi: • Biaya layanan: Rp1.000 • Biaya penanganan: Rp1.000 Total biaya yang harus dikeluarkan pembeli di Shopee dengan metode transfer bank adalah sebesar Rp2.000 2. Metode pembayaran COD Tokopedia Biaya yang dikeluarkan pembeli saat bertransaksi di Tokopedia dengan COD meliput: • Biaya layanan: Rp1.000 • Biaya jasa aplikasi: Rp2.000 • Biaya layanan COD: Rp2.000 (2% dari Rp100.000) Total biaya yang harus dikeluarkan pembeli di Tokopedia dengan metode COD adalah sebesar Rp5.000 Shopee Biaya yang dikeluarkan pembeli saat bertransaksi di Shopee dengan COD meliput: • Biaya layanan: Rp1.000 • Biaya jasa penanganan: Rp4.000 (4% dari Rp100.000) Total biaya yang harus dikeluarkan pembeli di Shopee dengan metode COD adalah sebesar Rp5.000

