JAKARTA- Hotel mewah Indonesia milik konglomerat Hartono Bersaudara memiliki akumulasi kekayaaan yang tembus USD47,7 miliar atau setara dengan Rp745,7 triliun.

Pria yang memiliki nama asli Oei Hwie Tjhong ini, adalah pengusaha sukses yang memiliki perusahaan terbesar yang sudah terkenal yaitu Djarum. Selain Djarum, Hartono bersaudara juga merupakan pemilik 51% saham dari salah satu bank ternama di Indonesia yaitu Bank Central Asia (BCA) serta beberapa hotel mewah.

Hotel mewah Indonesia milik konglomerat Hartono Bersaudara yakni Hotel Indonesia Kempinski yang terletak di pusat DKI Jakarta atau tepatnya di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat. Hotel dengan luas 25.082 meter persegi ini dibangun dengan konsep modern minimalis dengan unsur arsitektur Sumatra Barat.

Selain Hotel Indonesia Kempinski, Hartono Bersaudara diketahui juga mengelola Padma Hotel di bawah PT Trigana Putra Mandiri antara lain Padma Hotel Bandung, Padma Resort Ubud, dan Padma Resort Legian.

- Berikut profil hotel mewah Indonesia milik Konglomerat Hartono Bersaudara dilansir dari berbagai sumber:

1. Hotel Indonesia

'Hotel' Indonesia adalah hotel bintang 5 pertama yang dibangun di Jakarta, Indonesia. Hotel ini diresmikan pada tanggal 5 Agustus 1962 oleh Presiden RI Pertama, Soekarno untuk menyambut Asian Games IV tahun 1962. Bangunan Hotel Indonesia dirancang oleh arsitek Abel Sorensen dan istrinya, Wendy, asal Amerika Serikat. Menempati lahan seluas 25.082 meter persegi, hotel ini mempunyai slogan A Dramatic Symbol of Free Nations Working Together. Hotel ini ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Pemda DKI dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 475 tanggal 29 Maret 1993.

2. Padma Hotel

Padma Hotels memiliki filosofi yang mengedepankan kenyamanan dan kepedulian kepada tamu. Terinspirasi oleh warisan sejarah dan budaya lokal, masing-masing properti di bawah Padma Hotels bekerja keras menciptakan suasana menyenangkan bagi tamu, agar mereka dapat bersantai dan hanya menikmati pengalaman terbaik.

Setiap hotel dan resor kami memanjakan tamu dalam atmosfir yang tenang, dengan fasilitas yang terus diperbarui dan layanan sepenuh hati yang diberikan dengan senyum dan ketulusan, yang selalu mencerminkan keramahan masyarakat setempat di mana properti kami beroperasi. Hotel ini ada di Legian, Bandung dan Ubud.

