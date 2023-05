JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati membongkar kebiasaan Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin (BGS) yang menurutnya hobi mencari masalah.

"Seorang yang tidak pernah bisa istirahat dan tenang kalau masalahnya nggak selesai, dan menghadapi masalah itu, dia malah kayak orang yang dapat vitamin," ungkap Sri dalam Launching Beasiswa Fellowship Dokter Spesialis Dalam dan Luar Negeri secara virtual di Jakarta, Senin (8/5/2023).

Biasanya, orang-orang akan capek begitu dihadapkan atau menemui masalah, karena masalahnya akan memakan energi mereka. Hal ini menurutnya berbeda dengan kasus BGS.

"Ada masalah malah jadi kayak steroid buat beliau. Jadi, orang bingung kok dia nyari masalah terus, karena itu adalah the spirit, semangat BGS," canda Sri.

Dia juga menyebut bahwa Kemenkeu sangat mendukung semua teman di lingkungan kesehatan, terlebih komandannya yaitu BGS. "Saya tahu beliau personality-nya paling restless. Mungkin sedikit ADHD kali ya, restless banget. Tapi restlessness-nya for the right reason gitu, untuk menyelesaikan masalah," tambah Sri.

Sri sangat mengapresiasi spirit dari BGS untuk menyelesaikan masalah dan juga caranya untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. "Wong manusia, rambut sama, lahir dari perut yang sama, dengan sperma yang sama, itu bisa beda, apalagi kita beda-beda. Jadi perbedaan itu menurut saya biasa saja, asal bisa dibahas dengan civilized. Mestinya para dokter dan di ekosistem kesehatan adalah manusia-manusia yang civilized, karena saya tahu banget saat Anda menjadi dokter, itu disumpahnya luar biasa mulia," tandasnya.

