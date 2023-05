JAKARTA - Bursa saham AS, Wall Street menguat di akhir perdagangan Kamis. Capaian ini pun memperpanjang kenaikan dalam dua hari berturut-turut di tengah meningkatnya optimisme bahwa kesepakatan plafon utang AS dapat dicapai.

Indeks Dow Jones Industrial Average terangkat 115,14 poin atau 0,34% menjadi 33.535,91 poin. Indeks S&P 500 bertambah 39,28 poin atau 0,94% menjadi 4.198,05 poin. Indeks Komposit Nasdaq meningkat 188,27 poin atau 1,51% menjadi 12.688,84 poin.

Tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor jasa-jasa teknologi dan komunikasi memimpin kenaikan dengan masing-masing menguat 2,06% dan 1,79%.

Sementara itu, sektor real estat dan bahan pokok konsumen memimpin penurunan dengan masing-masing melemah 0,68% dan 0,44%.

Saham-saham AS diperdagangkan lebih tinggi didukung harapan kesepakatan plafon utang. Investor semakin yakin bahwa Presiden AS Joe Biden dan para pemimpin Kongres tampaknya memiliki pemahaman yang sama tentang mencapai kompromi untuk mencegah bencana gagal bayar utang AS.

Ketua DPR Kevin McCarthy mengatakan optimis bahwa kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan plafon utang pada waktunya untuk pemungutan suara Dewan Perwakilan Rakyat paling cepat minggu depan.

"Saham-saham AS naik karena risiko terbesar di meja Wall Street tampaknya akan hilang," kata Analis OANDA, Edward Moya, dikutip dari Antara, Jumat (19/5/2023).

Sementara itu, Walmart juga memberikan dorongan untuk sentimen pasar, dengan laporan kuartal pertama yang kuat mengalahkan perkiraan. Raksasa ritel itu juga menaikkan prospek laba setahun penuh. Investor juga mencerna sejumlah data ekonomi, serta pernyataan yang relatif hawkish dari seorang bankir bank sentral. Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa klaim pengangguran baru turun menjadi 242.000 dalam pekan yang berakhir 13 Mei, dibandingkan dengan ekspektasi para ekonom 254.000 dan minggu sebelumnya 264.000.

