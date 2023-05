JAKARTA - Krisis gagal bayar AS bikin indeks dolar AS makin perkasa. Dolar AS menguat terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB).

Dolar menguat karena kekhawatiran atas pembicaraan plafon utang AS memicu penghindaran risiko di kalangan investor dan beralih ke mata uang aman greenback.

Melansir Antara, Kamis (25/5/2023), indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, naik 0,38% menjadi 103,8847 pada akhir perdagangan.

Jatuhnya pasar saham utama di seluruh dunia membebani sentimen risiko pada Rabu (24/5/2023) yang memperkuat dolar AS.

Permintaan untuk mata uang safe-haven dolar AS meningkat karena para pedagang tetap fokus pada pembicaraan plafon utang, kata Vladimir Zernov, analis pemasok informasi pasar FX Empire.

Ketika Presiden AS Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy terus bernegosiasi untuk menaikkan pagu utang federal, Menteri Keuangan Janet Yellen menegaskan kembali pada Rabu (24/5/2023) bahwa Departemen Keuangan tidak mungkin memenuhi semua kewajiban pembayaran pemerintah AS paling cepat 1 Juni, tanpa keputusan Kongres untuk menaikkan plafon utang sebesar 31,4 triliun dolar AS.

"Kami berkomitmen untuk tidak melewatkan pembayaran dan menaikkan plafon utang, tetapi kami tidak terlibat dalam perencanaan apa yang terjadi jika terjadi gagal bayar," kata Yellen. Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,0750 dari USD1,0775 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,2361 dari USD1,2417 pada sesi sebelumnya. Dolar AS dibeli 139,1400 yen Jepang, lebih tinggi dari 138,5240 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS meningkat menjadi 0,9051 franc Swiss dari 0,9013 franc Swiss, dan meningkat menjadi 1,3598 dolar Kanada dari 1,3505 dolar Kanada. Dolar AS meningkat menjadi 10,7255 krona Swedia dari 10,6239 krona Swedia.

