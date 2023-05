JAKARTA - Inilah kekayaan pendiri youtube bernama Jawed Karim. Dia bersama dua temannya yakni Chad Hurley dan Steven Chen adalah pendiri situs berbagi video paling terkenal tersebut.

Lahir pada 28 Oktober 1979 di Merseburg, Jerman Timur pindah ke Amerika Serikat dan Jawed menempuh pendidikan di University of Illinois at Urbana-Champaign.

Kekayaan pendiri youtube bernama Jawed Karim diperkirakan telah mencapai USD300 juta atau setara dengan Rp4,44 triliun (kurs Rp 14.800/dolar AS).

Jawed Karim berasal dari keluarga Muslim. Ia lahir di Kota Merseburh, Jerman, pada 28 Oktober 1979. Jawed merupakan seorang Muslim yang memiliki darah keturunan Bangladesh dan Jerman dari kedua orangtuanya.

Ayahnya, Naimul Karim, adalah seorang peneliti di 3M. Sementara ibunya, Christine Karim, merupakan asisten profesor penelitian biokimia di University of Minnesota.

Setelah lulus dari sekolah menengah atas, Jawed Karim memilih melanjutkan ke University of Illinois di Urbana-Champaign. Alasannya karena di sekolah itulah asal pendiri Netscape, Marc Andreessen, dan lainnya yang melahirkan situs-situs populer pertama kali.

Awal mula Jawed Karim terinspirasi untuk membuat youtube adalah karena dirinya kesulitan menemukan video klip Janet Jackson saat tampil di Super Bowl secara online. Dari sana, Jawed bersama dua orang temannya yakni Chad Hurley dan Steve Chen mulai mencetuskan gagasan untuk membuat youtube.

Selain pendiri youtube, Jawed Karim juga merupakan salah satu youtuber pertama di dunia. Dirinya mengunggah video pertama berjudul "Me at the zoo" pada 23 April 2005.

Setelah youtube diluncurkan, Jawed sudah tidak ingin terlalu terlibat dalam pengembangannya. Dirinya memilih fokus untuk melanjutkan pendidikan di Stanford University sehingga memilih menjadi penasihat informal yang posisinya jauh di bawah kedua pendiri yang lainnya.

Jawed Karim juga merupakan salah satu investor pertama di Airbnb, sebuah perusahaan asal Amerika Serikat yang bergerak di bisnis perumahan, homestay dan pariwisata. Selain itu, Jawed Karim juga berinvestasi di Palantir, Reddit, dan Eventbrite.

Lantas, dari banyaknya pengalaman bisnis dan investasi Jawed Karim, seberapa kaya sebenarnya sosok founder youtube ini memang tidak diragukan.

