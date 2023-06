JAKARTA - Harga BBM Shell mengalami penyesuaian yang berlaku hari ini, Kamis (1/6/2023).

Dikutip dari situs resmi shell.co.id, untuk harga BBM Shell Super turun dari Rp13.990 per liter menjadi Rp12.630 per liter.

Sementara untuk Shell V-Power juga turun dari Rp14.850 per liter menjadi Rp13.400 per liter.

Tak hanya itu, Shell V-Power Diesel pun ikut turun dari Rp14.640 per liter kini menjadi Rp13.290.

Berikut ini daftar lengkap harga BBM Shell yang berlaku per 1 Juni 2023:

- Shell Super: Rp12.630 per liter

- Shell V-Power: Rp13.400 per liter

- Shell V-Power Diesel: Rp13.200 per liter

- Shell V-Power Nitro+: Rp13.670 per liter.

Sebagai informasi, harga BBM Pertamina juga mengalami penyesuaian hari ini, di mana harga Pertamax turun dari Rp13.300 per liter menjadi Rp12.400 per liter.

Kemudian Pertamax Turbo kini dijual harga Rp13.600 per liter dari harga sebelumnya Rp15.000 per liter.

Selanjutnya harga Dexlite yang turun Rp1.050 per liter dari harga sebelumnya Rp13.700 per liter menjadi Rp12.650 per liter. Lalu harga Pertamina Dex (Pertadex) yang kini dijual Rp13.250 per liter dari harga sebelumnya Rp 14.600 per liter.

Sementara itu untuk harga BBM bersubsidi (Pertalite dan Solar) tidak ada perubahan. Harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan harga solar tetap Rp6.800 per liter.