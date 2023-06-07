Ekonomi RI Kalahkan Argentina Sang Juara Piala Dunia 3 Kali

JAKARTA - Timnas Indonesia bakal melawan juara piala dunia 2022 Timnas Argentina dalam FIFA Matchday pada 19 Juni 2023 mendatang di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Dalam urusan sepak bola, Timnas Argentina yang pernah 3 kali menjuarai piala dunia hingga melahirkan bintang sepak bola besar dunia seperti Lionel Messi tentunya memang lebih unggul dari Timnas Indonesia.

BACA JUGA: Permintaan Kocak Kiper Timnas Indonesia Ini Bernafsu Geplak Kepala Lionel Messi di Laga Kontra Argentina

Akan tetapi, dalam hal pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa dibilang menunjukkan performa yang lebih baik dan lebih unggul dari Argentina.

Melansir data dari situs World Bank, Senin (5/6/2023) PDB Argentina pada 2021 lalu tercatat mencapai USD10.636,1 atau per kapita atau setara Rp158,30 juta (kurs 14.884/USD). Sementara pertumbuhan ekonominya tercatat hanya sebesar 1,9% pada kuartal IV 2022.

Sementara PDB Indonesia pada 2021 tercatat mencapai USD4.332,7 per kapita atau setara Rp64,46 juta per kapita.