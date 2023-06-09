Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 55 Segera Dibuka Minggu Depan

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |03:30 WIB
Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 55 Segera Dibuka Minggu Depan
Kartu Prakerja 2023. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Hasil seleksi Kartu Prakerja gelombang 54 sudah diumumkan, bagi peserta yang sudah mendaftarkan diri bisa segera cek hasilnya.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Prakerja melalui Instagram resminya, yakni @prakerja.go.id. Sementara itu, bagi peserta yang masih belum lolos pada gelombang 54, masih bisa mendaftarkan diri pada gelombang 55.

“Yang belum lolos enggak usah sedih, gabung lagi di Gelombang 55 yang akan dibuka pada Jumat, 16 Juni 2023 pukul 12.00 WIB,” tulis akun prakerja di Instagram.

Tak hanya itu, manajemen kartu prakerja juga mengingatkan agar peserta yang lolos segera membeli pelatihan pertama. Pasalnya, batas waktu pembelian pelatihan hanya sampai 22 Juni 2023.

“Jika tidak membeli pelatihan sampai 15 hari sejak hari ini. Maka Kartu Prakerjamu akan non-aktif dan kepesertaanmu dicabut, kamu tidak akan bisa mengikuti kembali kartu prakerja,” terang prakerja.

Halaman:
1 2
