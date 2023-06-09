Ticket War Timnas Indonesia vs Tim Argentina Libatkan Agen BRIlink, Direktur BRI: Alhamdulillah Lancar

JAKARTA - Bank BRI menjadi partner Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dalam ajang FIFA Matchday Timnas Indonesia lawan Timnas Argentina. Penjualan tiketpun mengalami perang pembelian tiket di antara pecinta sepakbola atau biasa disebut fenomena ticket war.

Direktur Kepatuhan BRI Achmad Solichin Lutfiyanto menjelaskan, Bank BRI selaku partner yang melibatkan Agen BRIlink berupaya mengawal war ticket dengan baik, meski ada atau pun tidak ada momen lonjakan transaksi pihaknya akan selalu siaga.

"Kesiapan sistem dan aplikasi BRI selalu terjaga dalam kondisi prima, sebelum, selama, dan sesudah periode 'ticket war' tersebut," ujarnya kepada Okezone, Jumat (9/6/2023).

Dia mengisahkan, dalam mengantisipasi lonjakan transaksi akibat perang tiket telah diupayakan, yakni dengan melakukan koordinasi erat dengan partner penjualan tiket dan pihak terkait lainnya untuk memastikan tersedianya kapasitas untuk melayani animo nasabah BRI dan masyarakat yang besar.

"Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar," ujar Achmad.

Dengan lancarnya proses penjualan tiket, lanjut dia, nasabah BRI dan para penikmat bola pada umumnya akan bisa menikmati laga seru antara Indonesia dan Argentina pada tanggal 19 Juni 2023 nanti.