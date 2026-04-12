HOME FINANCE HOT ISSUE

Pemerintah Kaji Ambil Alih PNM dari Holding, BRI Sebut UMKM Tetap Prioritas

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 12 April 2026 |12:32 WIB
Pemerintah Kaji Ambil Alih PNM dari Holding, BRI Sebut UMKM Tetap Prioritas
Bank BRI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) akhirnya memberikan tanggapan resmi terkait rencana pemerintah untuk mengambil alih PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari Holding Ultra Mikro (UMi) di bawah Danantara. BRI menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga keberlanjutan pembiayaan bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tengah dinamika kebijakan yang sedang berkembang.

Corporate Secretary BRI, Dhanny menekankan bahwa UMKM merupakan pilar utama perekonomian nasional. Oleh karena itu, BRI optimis bahwa langkah strategis pemerintah, termasuk rencana transformasi PNM, akan bermuara pada penguatan ekosistem pembiayaan yang lebih terarah bagi pelaku usaha cilik.

“UMKM memainkan peranan yang sangat penting dalam perjalanan ekonomi di negeri ini. Kami optimistis pemerintah akan terus mendorong UMKM agar tumbuh berkelanjutan,” ujar Dhanny kepada awak media, dikutip Minggu(12/4/2026).

Dhanny menyatakan bahwa pada prinsipnya BRI mendukung penuh kebijakan pemegang saham pengendali dalam memperkuat pendanaan UMKM. Sinergi BRI dan PNM dalam Holding UMi selama ini telah terbukti efektif memperluas akses modal dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat segmen ultra mikro.

Keberhasilan kolaborasi ini tercermin dari data sepanjang tahun 2025, di mana sebanyak 1,4 juta nasabah ultra mikro berhasil "naik kelas". Angka tersebut mencatatkan pertumbuhan sebesar 11,82 persen secara tahunan, menunjukkan dampak positif pemberdayaan ekonomi akar rumput.

Meskipun terdapat rencana perubahan struktur kepemilikan pada anggota holdingnya, Dhanny menjamin bahwa BRI akan terus mencermati arahan regulator dan pemegang saham. Perseroan memastikan operasional tetap berjalan dengan prinsip kehati-hatian (prudent), tata kelola yang baik (GCG), dan manajemen risiko yang kuat.

“Kami akan mengikuti arahan regulator serta memastikan operasional tetap prudent sesuai prinsip tata kelola yang baik,” tegasnya.

 

