Di Balik Fenomena 9 Menit Ticket War Timnas Indonesia vs Timnas Argentina Libatkan UMKM Agen BRIlink, Langsung Ludes

JAKARTA - Ticket war dalam memperebutkan bangku pertandingan La Albiceleste (julukan Timnas Argentina) benar terjadi. Faktanya penjualan tiket Timnas Indonesia melawan Timnas Argentina, pada hari pertama tidak sampai 10 menit, namun 20 ribu tiket terjual habis.

Ada perlakuan khusus pada hari pertama penjualan tiket. Pada hari itu, penjualan ditujukan khusus bagi nasabah Bank BRI. Tak ayal, hanya dalam hitungan sembilan menit penjualan tiket langsung ditutup karena habis diburu pecinta sepakbola.

Antusias pencinta sepakbola yang membuncah ini menunjukkan momen langka, di mana Timnas Indonesia dipastikan bakal menghadapi Timnas Argentina pada FIFA Matchday, Senin 19 Juni 2023 mendatang. Laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Salah satu yang menjadi magnet adalah kesempatan melihat Timnas Argentina yang diperkuat Lionel Messi. Pertandingan ini menjadi kesempatan sangat langka, mengingat Messi berada di penghujung kariernya. Walhasil perang tiket tidak terhindarkan.

Menurut Direktur Kepatuhan BRI Achmad Solichin Lutfiyanto animo nasabah BRI untuk ikut ticket war pertandingan sepak bola antara Timnas Indonesia melawan Tim Argentina sangat tinggi.

BRI mencatat dalam waktu kurang dari 9 menit, seluruh tiket yang disediakan untuk nasabah BRI sudah sold out," ujarnya kepada Okezone, Jumat (9/6/2023).