HOME FINANCE SMART MONEY

Cara Menghasilkan Uang untuk Anak SMA, Tertarik Coba?

Hana Wahyuti , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |07:39 WIB
Cara Menghasilkan Uang untuk Anak SMA, Tertarik Coba?
Uang digital. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ada sejumlah cara menghasilkan uang untuk anak yang masih sekolah.

Di era digital, semakin mudah mendapatkan uang oleh siapapun termasuk anak SMA.

 BACA JUGA:

Misalnya, anak SMA bisa menghasilkan uang dengan menjual foto-foto atau video melalui website.

Kemudian bisa juga berjualan online, karena sudah banyak platform yang bisa dipakai dalam menjajakan produk.

 BACA JUGA:

Berikut Okezone rangkum cara menghasilkan uang untuk anak SMA:

1. Isi Survei Berbayar

Anak-anak SMA bisa mencoba hal ini untuk menambah uang jajan. Di mana banyak perusahaan yang membayar orang untuk mengikuti survei mereka.

Survei ini dibuat untuk membuat keputusan bisnis, seperti jenis produk online yang terlaris yang perlu dijual atau lokasi penayangan iklan terbaik.

2. Dropshipper

 

Ini cara yang bisa dilakukan siapa saja sebenarnya. Tapi bagi anak SMA ini bisa dijalani karena dilakukan tanpa modal.

Cukup jual produk kepada pelanggan langsung dari supplier, tanpa harus menyetok barang tersebut lebih dulu di gudang.

Halaman:
1 2
