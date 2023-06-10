Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Fakta Presiden Bagikan Bonus SEA Games 2023 Rp289 Miliar

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |04:23 WIB
6 Fakta Presiden Bagikan Bonus SEA Games 2023 Rp289 Miliar
Jokowi bagikan bonus Sea Games 2023 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Atlet, pelatih, dan asisten pelatih peraih medali di SEA Games Kamboja 2023 baru saja mendapatkan bonus dari Presiden Jokowi. Besaran bonus yang didapat tentu beragam.

Misalnya peraih medali emas perorangan mendapatkan bonus Rp525 juta. Sedangkan peraih medali emas beregu seperti Timnas Sepakbola U-22 mendapatkan Rp367,5 juta.

Dari 69 medali emas yang ditargetkan Presiden Jokowi. Para atlet yang berlaga di SEA Games mampu meraih total 87 medali emas, 80 medali perak, dan 109 perunggu.

“Ini saya kira, masyarakat saat ini sangat senang dan sangat bangga atas lompatan perolehan medali emas yang berada di 87 emas,” kata Presiden, dikutip dari Setkab.

Berikut fakta yang dirangkum Okezone, Sabtu (8/6/2023) tentang bonus SEA Games 2023.

1. Atlet, pelatih, aspel raih medali dapat bonus dari Jokowi

Atlet, pelatih, dan asisten pelatih peraih medali di SEA Games Kamboja 2023 baru saja mendapatkan bonus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Besaran bonus yang didapat tentu beragam.

2. Dapat bonus perorang hingga Rp525 juta

Misalnya peraih medali emas perorangan mendapatkan bonus Rp525 juta. Sedangkan peraih medali emas beregu seperti Timnas Sepakbola U-22 mendapatkan Rp367,5 juta.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
