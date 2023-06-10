6 Fakta Presiden Bagikan Bonus SEA Games 2023 Rp289 Miliar

JAKARTA - Atlet, pelatih, dan asisten pelatih peraih medali di SEA Games Kamboja 2023 baru saja mendapatkan bonus dari Presiden Jokowi. Besaran bonus yang didapat tentu beragam.

Misalnya peraih medali emas perorangan mendapatkan bonus Rp525 juta. Sedangkan peraih medali emas beregu seperti Timnas Sepakbola U-22 mendapatkan Rp367,5 juta.

Dari 69 medali emas yang ditargetkan Presiden Jokowi. Para atlet yang berlaga di SEA Games mampu meraih total 87 medali emas, 80 medali perak, dan 109 perunggu.

“Ini saya kira, masyarakat saat ini sangat senang dan sangat bangga atas lompatan perolehan medali emas yang berada di 87 emas,” kata Presiden, dikutip dari Setkab.

Berikut fakta yang dirangkum Okezone, Sabtu (8/6/2023) tentang bonus SEA Games 2023.

1. Atlet, pelatih, aspel raih medali dapat bonus dari Jokowi

2. Dapat bonus perorang hingga Rp525 juta

