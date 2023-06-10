Advertisement
HOT ISSUE

Presiden Jokowi Larang Ekspor Bauksit Mulai Hari Ini!

Hana Wahyuti , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |03:01 WIB
Presiden Jokowi Larang Ekspor Bauksit Mulai Hari Ini!
Presiden Jokowi. (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia resmi melarang ekspor bauksit mulai hari ini, Sabtu (10/6/2023).

"Ya kan memang dilarang," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif ketika ditemui di Kantornya, Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, 9 Juni 2023.

Sebagaimana diketahui, pelarangan eskpor bauksit ini telah diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir 2022 lalu. Saat itu, Kepala Negara mengungkapkan, hal ini dilakukan untuk mendorong hilirisasi.

"Mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan larangan ekspor bijih bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri," kata Jokowi dalam video di YouTube Sekretariat Presiden beberapa waktu lalu.

Sementara untuk komoditas mineral lainnya seperti tembaga masih akan diberikan relaksasi izin ekspor.

