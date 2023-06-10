Ada 4 Bank di Indonesia Masuk Daftar Perusahaan Terbesar Dunia

JAKARTA - Ada 8 Perusahaan Indonesia masuk daftar perusahaan terbesar di dunia versi Forbes Global 2000.

Diketahui pada peringkat petama adalah JPMorgan kemudian disusul perusahaan migas Arab Saudi. Peringkat berikutnya adalah tiga bank raksasa milik negara China dan raksasa teknologi seperti Apple dan Alphabet.

Selain perusahaan raksasa dunia tersebut, ada juga nama perusahaan yang tak asing bagi warga Indonesia. Setidaknya ada delapan perusahaan Indonesia yang masuk dalam daftar.

Global 2000 memberi peringkat perusahaan terbesar di dunia menggunakan empat metode yakni penjualan, laba, aset, dan nilai pasar. Sebagai sebuah grup, perusahaan-perusahaan dalam daftar 2023 menghasilkan penjualan USD50,8 triliun, laba USD4,4 triliun, aset USD231 triliun dan nilai pasar USD74 triliun.

Ada 58 negara yang diwakili oleh perusahaan publik dalam daftar. AS memimpin dengan 611 perusahaan di peringkat, dan China berada di urutan kedua dengan 346 perusahaan Global 2000.

Berikut 8 perusahaan Indonesia yang masuk daftar perusahaan terbesar di dunia.

1. Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang memiliki market value USD53,79 miliar