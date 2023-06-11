Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

9 Fakta Pemilik Klub Al Ittihad hingga Inter Miami

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |05:34 WIB
9 Fakta Pemilik Klub Al Ittihad hingga Inter Miami
JAKARTA – Fakta pemilik Klub Al Ittihad hingga Inter Miami. Mantan penyerang Real Madrid, Karim Benzema telah resmi gabung Al Ittihad FC di Liga Arab Saudi dengan kontrak tiga musim dan gaji Rp3,1 triliun per tahun.

Dikutip dari berbagai sumber Okezone, Al Ittihad ini didirikan setelah pertemuan beberapa penggemar sepak bola terkemuka di kota Jeddah, pada 26 Desember 1927.

Sedangkan Lionel Messi menetapkan klub terbaru untuk kariernya di Inter Miami. Dirinya pun akan mentas di Major League Soccer (MLS), Amerika Serikat. Klub ini menarik karena banyak pemain hebat dan dimiliki Mega bintang sepakbola David Beckham.

Berikut fakta yang dirangkum Okezone, Minggu (11/6/2023) tentang pemilik Klub Al Ittihad hingga Inter Miami.

1. Karim Benzema resmi gabung Al Ittihad

Mereka bertemu di kantor perusahaan penyiaran radio dan membahas gagasan pembentukan klub sepak bola untuk bersaing dengan berbagai tim keliling dan menjadi sumber hiburan bagi penduduk dan pelampiasan pemuda kota untuk berlatih olahraga terorganisir.

2. Punya markas di stadion terbesar kedua Arab Saudi

Semua orang setuju bahwa mereka harus membuat tim yang menyatukan mereka dan lahirlah Ittihad Jeddah. Klub ini bermarkas di Jeddah King Abdullah Sports City, stadion terbesar kedua di Arab Saudi. Kapasitas stadion ini mencapai 62.345 penonton.

3. Mayoritas saham Al Ittihad punya Mohammed Bin Salman putra raja Arab Saudi

Saham mayoritas pemilik Al Ittihad FC yakni Dana Investasi Publik (PIF) Arab Saudi yang dipimpin putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed Bin Salman. Mohammed Bin Salman merupakan putra dari raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz. Pria kelahiran 31 Agustus 1985 tersebut menjadi Putra Mahkota Arab Saudi sejak 21 Juni 2017 miliki kekayaan 23 miliar pound setara Rp443,9 triliun.

