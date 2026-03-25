Miliarder Pemilik OnlyFans Leonid Radvinsky Meninggal Dunia di Usia 43 Tahun, Punya Harta Rp79 Triliun

JAKARTA - Miliarder pemilik OnlyFans Leonid Radvinsky meninggal dunia. Leonid Radvinsky, pemilik OnlyFans, sebuah situs web yang dikenal dengan konten dewasa meninggal dunia pada usia 43 tahun pada 20 Maret 2026.

Leonid, yang lahir di Ukraina dan dibesarkan di Chicago, Amerika Serikat, membeli OnlyFans pada 2018 dari dua pendirinya pertama yang tinggal di Inggris, menurut sejarah yang ditulis perusahaan tersebut.

Popularitas situs ini meroket selama pandemi Covid-19. Ini membuat Leonid masuk dalam daftar miliuner tahunan versi majalah Forbes, tiga tahun setelah pandemi mencuat.

"Leonid meninggal dunia dengan tenang setelah perjuangan panjang melawan kanker," demikian pernyataan OnlyFans dilansir BBC. Pihaknya juga meminta publik menghormati privasi keluarganya.

Didirikan pada tahun 2016, OnlyFans adalah platform media sosial. Para kreator di platform tersebut dapat mengunggah video dan foto, Mereka kemudian dapat memungut bayaran terhadap orang yang menyaksikan konten tersebut.

Para kreator OnlyFans membagikan berbagai macam konten, mulai dari urusan memasak hingga video olahraga. Namun platform ini paling dikenal karena konten pornografi.

OnlyFans mendorong kreator dan pelanggan mereka untuk terhubung melalui siaran langsung, pesan pribadi, dan permintaan langsung untuk foto dan video khusus.

Dari seluruh bayaran yang diberikan pelanggan, OnlyFans mengambil 20% di antaranya. Perusahaan ini menghasilkan pendapatan sebesar USD1,4 miliar (sekitar Rp23 triliun) dengan transaksi lebih dari Rp158 triliun.

OnlyFans memiliki lebih dari 377 juta pelanggan pada 2024, menurut pengajuan terbarunya ke Companies House. Sekitar 4,6 juta kreator menerbitkan konten di situs tersebut pada yang sama.

Pertumbuhan pesat dalam ukuran dan popularitas OnlyFans di bawah manajemen pimpinan Leonid Radvinsky juga mendorong pengawasan dari para pembuat undang-undang dan regulator terkait konten dewasa yang dibagikan platform tersebut.